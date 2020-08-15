Инвестиции

14:19 15.08.2020

Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

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Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

Посольство США в Украине передало украинским госструктурам партию средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

"В рамках нашей международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 тыс. долларов нашим украинским партнерам из Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Теги: #таможня #коронавирус #полиция #финпомощь #посольство_сша #сша
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