Инвестиции

15:22 14.08.2020

ЕБРР предоставит "Агрофьюжн" EUR10 млн кредита на пополнение оборотного капитала в условиях пандемии

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ЕБРР предоставит "Агрофьюжн" EUR10 млн кредита на пополнение оборотного капитала в условиях пандемии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление фермерскому хозяйству "Органик Системс" (Николаевской обл.), входящему в состав украинской группы компаний "Агрофьюжн" по производству томатной пасты, EUR10 млн на пополнение оборотного капитала в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Согласно материалам на сайте ЕБРР в пятницу, кредит обеспечит необходимую ликвидность для финансирования текущей сельскохозяйственной и перерабатывающей деятельности компании до ноября 2020 года и далее. Проект был одобрен в контексте реакции банка на пандемию COVID-19.

"Обеспечение достаточного финансирования оборотного капитала будет иметь решающее значение для Agrofusion Group для достижения устойчивого объема производства в условиях COVID-19. Таким образом, это поможет группе сохранить свои инвестиции, которые были частью первоначального проекта банка и Agrofusion, утвержденного в 2017 году", - говорится в сообщении банка.

"Агрофьюжн" (Agrofusion, Николаев) – вертикально интегрированная группа компаний, занимается выращиваем и переработкой томатов для производителей соков, кетчупов и томатных соусов. Производит томатную пасту под ТМ "Инагро", которая представлена в 44 странах мира. Группа основана в 2005 году бизнесменом Сергеем Сыпко.

В ее состав входят три завода (два в Николаевской области, один в Херсонской) по производству томатной пасты общей производственной мощностью около 750 тыс. тонн томатов в сезон, а также агрохозяйства в Херсонской и Николаевской областях, обрабатывающие более 30 тыс. га земель, два тепличных хозяйства.

Группа в 2019 году завершила строительство и запустила в работу завод по сушке овощей в Снегиревке (Николаевская обл.), начала производство томатного порошка.

Теги: #ебрр #агрофьюжн #кредит #коронавирус
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