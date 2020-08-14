"Укрпошта" объединится с ГП "Пресса"

АО "Укрпошта" начала процесс интеграции с ГП "Пресса", сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Снова вспомнил, чем занимался пять лет своей карьеры, а именно, M&A - слияния и поглощения. Встретился с коллективом и дал старт процессу интеграции "Укрпошта" и ГП "Пресса". Несмотря на две госкомпании - попробуем все сделать быстро, эффективно и главное прибыльно. Все проблемы прошлых лет мы разрулим, а у 60+ сотрудников и тысяч издателей появляется уверенность в завтрашнем дне и в том, что все будет хорошо", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом в комментариях к своему посту, отвечая на вопрос о каких именно "проблемах прошлых лет" говорится, Смелянский сказал – "нет много денег".

ГП "Пресса" создано в мае 1998 года. Деятельность предприятия направлена на доставку периодической и непериодической продукции в Украине и за ее пределами.

Согласно финотчету на сайте компании, за первое полугодие 2020 года чистый доход от реализации продукции ГП "Пресса" составил 17,3 млн грн (за аналогичный период 2019 года – 17,8 млн грн).

Как сообщалось, чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" по результатам января-июня 2020 года возрос на 12,6% по сравнению аналогичным периодом 2019 года - до 4,3 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.