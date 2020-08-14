Экспортеры "Укроборонпрома" заключили контрактов на $154млн с начала года

Госконцерн "Укроборонпром" подвел итоги деятельности предприятий-спецэкспортеров - "Спецтехноэкспорта", "Укрспецэкспорта", "Укринмаша", "Прогресса" и "Укроборонсервиса" в первом полугодии 2020 года.

"Общий объем экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства предприятий-спецэкспортеров Концерна за первое полугодие составил почти $145 млн. Несмотря на мировую пандемию, активная работа спецэкспортеров позволила заключить около 140 экспортных контрактов с 36 странами мира на общую сумму $142 млн. Всего за этот период заключено экспортно-импортных контрактов на $154 млн. В чрезвычайно сложных условиях спецэкспортеры Концерна продолжают обеспечивать оборонные предприятия Концерна работой, а страну - валютной выручкой", - говорится в обнародованном в пятницу утром пресс-службой "Укроборонпрома" сообщении.

ТОП-10 стран основных импортеров украинской продукции, доля экспорта которых составила 85%: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия.

"Среди весомых экспортных поставок (более $5 млн) в первом полугодии 2020г следует отметить поставки в КНР оборудования и составляющих к технике ВМС, а также предоставление услуг по R&D по авиадвигателестроительной тематике, поставки в Турцию радиолокационной станции и сопутствующих товаров, поставки в Иорданию комплектующих изделий для ракетного вооружения, а также предоставление услуг по ремонту авиадвигателей для Вьетнама", - говорится в сообщении.

В региональной структуре международных передач товаров военного назначения преобладает Азиатско-Тихоокеанский регион - 56% от всех поставок. Доля европейских стран в региональной структуре экспорта вооружения и военной техники выросла до 19% (в 2019 году она составляла 13%, а в 2013 году - всего 3%).

Третьим географическим рынком украинской продукции военного назначения является Ближний Восток и Северная Африка - 18%.

В структуре экспорта вооружений и военной техники традиционно первое место занимают поставки авиационной техники, предоставление услуг по ремонту и модернизации и поставки запчастей к ней - 30%, сегмент военно-морской техники составил 25%, бронетанковой техники и техники ПВО - 16% и 14% соответственно.

Самые масштабные контракты, заключенные в первом полугодии 2020 года, были на поставку систем ПВО в страны Европы и Америки, высокоточного оружия в одну из стран Ближнего Востока.

"Введение основными партнерами Украины в сфере ВТС карантинных мероприятий привело к отмене всех выставочных мероприятий, официальных визитов, большинства встреч и переговоров, испытаний и приемо-сдаточных работ, что в свою очередь осложнило реализацию заключенных контрактов и снизило показатели экспорта/импорта продукции и услуг в среднем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует заметить, что падение основных показателей деятельности коснулось не только украинских экспортеров, а стало общемировой тенденцией на рынке вооружений", - добавили в "Укроборонпроме".