Инвестиции

10:38 14.08.2020

Экспортеры "Укроборонпрома" заключили контрактов на $154млн с начала года

2 мин читать
Экспортеры "Укроборонпрома" заключили контрактов на $154млн с начала года

Госконцерн "Укроборонпром" подвел итоги деятельности предприятий-спецэкспортеров - "Спецтехноэкспорта", "Укрспецэкспорта", "Укринмаша", "Прогресса" и "Укроборонсервиса" в первом полугодии 2020 года.

"Общий объем экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства предприятий-спецэкспортеров Концерна за первое полугодие составил почти $145 млн. Несмотря на мировую пандемию, активная работа спецэкспортеров позволила заключить около 140 экспортных контрактов с 36 странами мира на общую сумму $142 млн. Всего за этот период заключено экспортно-импортных контрактов на $154 млн. В чрезвычайно сложных условиях спецэкспортеры Концерна продолжают обеспечивать оборонные предприятия Концерна работой, а страну - валютной выручкой", - говорится в обнародованном в пятницу утром пресс-службой "Укроборонпрома" сообщении.

ТОП-10 стран основных импортеров украинской продукции, доля экспорта которых составила 85%: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия.

"Среди весомых экспортных поставок (более $5 млн) в первом полугодии 2020г следует отметить поставки в КНР оборудования и составляющих к технике ВМС, а также предоставление услуг по R&D по авиадвигателестроительной тематике, поставки в Турцию радиолокационной станции и сопутствующих товаров, поставки в Иорданию комплектующих изделий для ракетного вооружения, а также предоставление услуг по ремонту авиадвигателей для Вьетнама", - говорится в сообщении.

В региональной структуре международных передач товаров военного назначения преобладает Азиатско-Тихоокеанский регион - 56% от всех поставок. Доля европейских стран в региональной структуре экспорта вооружения и военной техники выросла до 19% (в 2019 году она составляла 13%, а в 2013 году - всего 3%).

Третьим географическим рынком украинской продукции военного назначения является Ближний Восток и Северная Африка - 18%.

В структуре экспорта вооружений и военной техники традиционно первое место занимают поставки авиационной техники, предоставление услуг по ремонту и модернизации и поставки запчастей к ней - 30%, сегмент военно-морской техники составил 25%, бронетанковой техники и техники ПВО - 16% и 14% соответственно.

Самые масштабные контракты, заключенные в первом полугодии 2020 года, были на поставку систем ПВО в страны Европы и Америки, высокоточного оружия в одну из стран Ближнего Востока.

"Введение основными партнерами Украины в сфере ВТС карантинных мероприятий привело к отмене всех выставочных мероприятий, официальных визитов, большинства встреч и переговоров, испытаний и приемо-сдаточных работ, что в свою очередь осложнило реализацию заключенных контрактов и снизило показатели экспорта/импорта продукции и услуг в среднем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует заметить, что падение основных показателей деятельности коснулось не только украинских экспортеров, а стало общемировой тенденцией на рынке вооружений", - добавили в "Укроборонпроме".

Теги: #укроборонпром #контракт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:43 13.08.2020
Предприятия авиастроения планируется вывести из "Укроборонпрома" и объединить в холдинг с аэрокосмическими

Предприятия авиастроения планируется вывести из "Укроборонпрома" и объединить в холдинг с аэрокосмическими

09:25 12.08.2020
Предприятия "Укроборонпрома" отремонтируют три Ан-32б для ВВС Шри-Ланки

Предприятия "Укроборонпрома" отремонтируют три Ан-32б для ВВС Шри-Ланки

14:24 10.08.2020
21 сотрудник предприятий "Укроборонпрома" заболел коронавирусом на прошлой неделе, двое – скончались

21 сотрудник предприятий "Укроборонпрома" заболел коронавирусом на прошлой неделе, двое – скончались

13:57 31.07.2020
Набсовет "Укрнафты" заключил контракт с главой правления Гезом

Набсовет "Укрнафты" заключил контракт с главой правления Гезом

20:24 29.07.2020
Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат – Абромавичус

Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат – Абромавичус

19:47 29.07.2020
Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности

Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности

11:44 28.07.2020
"Завод им.Малышева" передал Минобороны Украины два модернизированных "Булата"

"Завод им.Малышева" передал Минобороны Украины два модернизированных "Булата"

19:29 27.07.2020
В чем подвох реформы "Укроборонпрома"?

В чем подвох реформы "Укроборонпрома"?

13:07 24.07.2020
Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору предприятия "Укроборонпрома" за нанесение государству 5 млн грн убытков

Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору предприятия "Укроборонпрома" за нанесение государству 5 млн грн убытков

14:07 23.07.2020
Экс-директору одного из предприятий "Укроборонпрома" выдвинуто подозрение из-за нанесения государству ущерба на 5 млн грн

Экс-директору одного из предприятий "Укроборонпрома" выдвинуто подозрение из-за нанесения государству ущерба на 5 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ярославский заявил о готовности привлечь $1 млрд для возрождения Харьковского авиазавода

Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 4,9 млрд грн на 4 мес. под 7% и $190 млн на 1,5 года под 3,6%

"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр" у Пинчука

DCH будет совместно со Skyrizon развивать "Мотор Сич" и украинское авиастроение

ПОСЛЕДНЕЕ

Ярославский заявил о готовности привлечь $1 млрд для возрождения Харьковского авиазавода

Daimler заплатит более $2 млрд в США для урегулирования претензий в манипулировании данными о выбросах

Шведская Embracer Group AB приобрела украинскую компанию по разработке компьютерных игр 4A Games

T.A.S. Overseas Investments Limited приобрела контроль над асфальтобетонным заводом "АБ Столичный"

Чешский машконцерн Witkowitz намерен инвестировать от EUR50 млн в новые мощности на "Южмаше"

Кулеба утвердил КРІ работы заграничных диппредставительств в сфере продвижения украинского экспорта и привлечения инвестиций

Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", предлагает запретить продажу "Энергоатома" и "Укрэнерго"

Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 4,9 млрд грн на 4 мес. под 7% и $190 млн на 1,5 года под 3,6%

"Укрзализныця" в 2020г планирует закупить 28 пасвагонов и три дизель-поезда у Крюковского ВСЗ на 1,1 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА