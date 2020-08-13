Шведская Embracer Group AB приобрела украинскую компанию по разработке компьютерных игр 4A Games

Шведская холдинговая компания Embracer Group AB через принадлежащую ей студию Saber Interactive приобрела 100% украинской компании по разработке компьютерных игр 4A Games (штаб-квартиры – Киев, Мальта), известную по играм Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus.

Как сообщается на сайте Embracer, сумма сделки составляет $45 млн, из которых $25 млн выплачиваются наличными, а $20 млн в виде акций (50% из них будут разблокированы через год, а еще 50% - через два года).

Кроме того, 4A Games в случае выполнения поставленных издателем целей в течении пяти лет получит до $35 млн ($15 млн наличных и $20 млн в акциях). Итого сумма сделки может составить $80 млн.

При этом ожидается, что валовые продажи игр 4A Games за 2020 год принесут около EUR20 млн, а операционная прибыль студии составит EUR12 млн.

"Благодаря приобретению Sabre Interactive привлекает к работе авторитетную команду из более чем 150 человек в двух студиях на Мальте и в Украине, а также лучшую в своем классе технологию от первого лица (FPS), разработанную и принадлежащую компании", - говорится в сообщении Embracer.

"Embracer Group и Sabre Interactive - идеальные партнеры для 4A Games и для нашей следующей фазы роста. Вместе мы продолжим развивать франшизу Metro и сосредоточимся на обеспечении многопользовательской игры для наших фанатов. Мы с нетерпением ждем возможности создания нового и еще более амбициозного IP AAA в ближайшем будущем", - цитируется в сообщении гендиректор 4A Games Дин Шарп.

Помимо того, в четверг Embracer Group сообщило еще о семи покупках: 100% австрийской Pow Wow Entertainment (цена не разглашается), 50% шведской Palindrome Interactive за SEK21,5 млн, 100% австрийской Rare Earth Games за EUR0,3 млн, 100% испанской Vermila Studios за EUR0,9 млн, 100% германской Sola Media за EUR2,3 млн, 100% германской Deca Live Operations GmbH EUR25 млн и 100% американо-канадской New World Interactive LLC (цена не разглашается). Во всех случаях, где раскрываются условия сделки, часть оплаты в размере 20-40% осуществляется акциями самой Embracer Group. Помимо того остающимся учредителям предложены дополнительные выплаты акциями в будущем, при условии достижения определенных финансовых целей.

Embracer Group (ранее - THQ Nordic AB) - материнская компания бизнесов, занимающихся разработкой и выпуском компьютерных и консольных игр для глобального игрового рынка. У группы есть обширный каталог из более чем 160 франшиз, таких как Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest и World War Z.

Головной офис Embracer Group находится в Карлстаде (Швеция). Компания представлена пятью оперативными группами: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH / Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest и Sabre Interactive. Группа имеет 31 внутреннюю студию разработки игр и насчитывает более 3500 сотрудников и нанятых работодателей в более чем 40 странах. Ее акции котируются на Nasdaq First North Growth Market в Стокгольме.

Embracer Group в первом квартале 2020 финансового года (апрель-июнь) отчиталась о росте выручки на 81% – до SEK2,069 млрд ($238,3 млн по текущему курсу), а ее EBITDA выросла в 2,5 раза – до SEK965,2 млн.