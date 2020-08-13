T.A.S. Overseas Investments Limited приобрела контроль над асфальтобетонным заводом "АБ Столичный"

Компания Сергея Тигипко T.A.S. Overseas Investments Limited (Кипр) выкупила 24,75% простых именных акций ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный", что позволило ей увеличить свою долю в уставном капитале ЧАО до 73,8%.

Согласно сообщению ЧАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 12 августа, компания приобрела 17 млн 810 тыс. 100 простых именных акций, составляющих 24,75% уставного капитала АБЗ "АБ Столичный".

Соответствующим пакетом акций владело ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) "Коминметкепитал" (Днепр), в результате сделки предприятие полностью вышло из состава акционеров асфальтобетонного завода "АБ Столичный".

Как сообщалось, "Коминметкепитал" стал акционером завода "АБ Столичный" в начале 2020 года.

По данным Единого госреестра, конечным бенефициаром ПАО "ЗНВКИФ "Коминметкепитал" является Ольга Марченко, владеющая фондом опосредовано через ООО "Коксохимтепломонтаж".

Как сообщалось, по итогам 2019 года ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный увеличило чистую прибыль на 53% по сравнению с 2018 годом – до 59,3 млн грн.

АБЗ "АБ Столичный" создан в 2004 году на базе "Завода ЖБИ и ДСМ" (до 1997 года – КП "Завод бетонных изделий"). Специализируется на выпуске асфальтобетонной смеси для строительства и капремонта дорог, а также производит ЖБК для подземных переходов, коллекторов, других инженерно-коммуникационных объектов дорожного строительства.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на июнь-2020 уставный капитал ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" составляет 17,99 млн грн.

Основными акционерами ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" по состоянию на первый квартал 2020 года являлись T.A.S. Overseas Investments Limited и Сергей Тигипко с долями 49% и 22,6% соответственно, а также ООО "Специализированное управление "Стройэлектромонтаж" и ООО "Торговая компания "Партнер-1" с долями 9,9%.

Конечным бенефициаром компании по состоянию на июнь 2020 года числится Тигипко.