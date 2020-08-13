Инвестиции

16:11 13.08.2020

T.A.S. Overseas Investments Limited приобрела контроль над асфальтобетонным заводом "АБ Столичный"

2 мин читать
T.A.S. Overseas Investments Limited приобрела контроль над асфальтобетонным заводом "АБ Столичный"

Компания Сергея Тигипко T.A.S. Overseas Investments Limited (Кипр) выкупила 24,75% простых именных акций ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный", что позволило ей увеличить свою долю в уставном капитале ЧАО до 73,8%.

Согласно сообщению ЧАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 12 августа, компания приобрела 17 млн 810 тыс. 100 простых именных акций, составляющих 24,75% уставного капитала АБЗ "АБ Столичный".

Соответствующим пакетом акций владело ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) "Коминметкепитал" (Днепр), в результате сделки предприятие полностью вышло из состава акционеров асфальтобетонного завода "АБ Столичный".

Как сообщалось, "Коминметкепитал" стал акционером завода "АБ Столичный" в начале 2020 года.

По данным Единого госреестра, конечным бенефициаром ПАО "ЗНВКИФ "Коминметкепитал" является Ольга Марченко, владеющая фондом опосредовано через ООО "Коксохимтепломонтаж".

Как сообщалось, по итогам 2019 года ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный увеличило чистую прибыль на 53% по сравнению с 2018 годом – до 59,3 млн грн.

АБЗ "АБ Столичный" создан в 2004 году на базе "Завода ЖБИ и ДСМ" (до 1997 года – КП "Завод бетонных изделий"). Специализируется на выпуске асфальтобетонной смеси для строительства и капремонта дорог, а также производит ЖБК для подземных переходов, коллекторов, других инженерно-коммуникационных объектов дорожного строительства.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на июнь-2020 уставный капитал ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" составляет 17,99 млн грн.

Основными акционерами ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" по состоянию на первый квартал 2020 года являлись T.A.S. Overseas Investments Limited и Сергей Тигипко с долями 49% и 22,6% соответственно, а также ООО "Специализированное управление "Стройэлектромонтаж" и ООО "Торговая компания "Партнер-1" с долями 9,9%.

Конечным бенефициаром компании по состоянию на июнь 2020 года числится Тигипко.

Теги: #недвижимость #тас #тигипко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:21 13.08.2020
Прокуратура завершила следствие по делу группы регистраторов и судей, присвоивших недвижимость на сумму более 200 млн грн

Прокуратура завершила следствие по делу группы регистраторов и судей, присвоивших недвижимость на сумму более 200 млн грн

11:55 13.08.2020
Разумков о своем доме: я его покупал задолго до того, как пришел в политику

Разумков о своем доме: я его покупал задолго до того, как пришел в политику

14:13 12.08.2020
Кабмин создал межведомственную рабгруппу содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства

Кабмин создал межведомственную рабгруппу содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства

14:49 11.08.2020
ТАСкомбанк покупает за 777,6 млн грн офисно-развлекательный центр Тигипка на Подоле

ТАСкомбанк покупает за 777,6 млн грн офисно-развлекательный центр Тигипка на Подоле

12:12 11.08.2020
DBI Hotel Management открыла после реновации гостиницу Number 21 на киевском Подоле

DBI Hotel Management открыла после реновации гостиницу Number 21 на киевском Подоле

11:51 11.08.2020
Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились на 11 п.п. – Госстат

Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились на 11 п.п. – Госстат

15:22 10.08.2020
Amazon может превратить в распределительные хабы освобождаемые ритейлерами торговые центры

Amazon может превратить в распределительные хабы освобождаемые ритейлерами торговые центры

16:31 05.08.2020
Вакантность киевских ТРЦ в I пол.-2020 увеличилась до 12% – NAI Ukraine

Вакантность киевских ТРЦ в I пол.-2020 увеличилась до 12% – NAI Ukraine

15:11 05.08.2020
Кабмин Украины распределил 5,6 млн грн на покупку жилья для переселенцев

Кабмин Украины распределил 5,6 млн грн на покупку жилья для переселенцев

14:59 31.07.2020
"Интергал-Буд" планирует внедрить в своих ЖК опцию открытия дверей с помощью смартфона

"Интергал-Буд" планирует внедрить в своих ЖК опцию открытия дверей с помощью смартфона

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 4,9 млрд грн на 4 мес. под 7% и $190 млн на 1,5 года под 3,6%

"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр" у Пинчука

DCH будет совместно со Skyrizon развивать "Мотор Сич" и украинское авиастроение

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

ПОСЛЕДНЕЕ

Чешский машконцерн Witkowitz намерен инвестировать от EUR50 млн в новые мощности на "Южмаше"

Кулеба утвердил КРІ работы заграничных диппредставительств в сфере продвижения украинского экспорта и привлечения инвестиций

Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", предлагает запретить продажу "Энергоатома" и "Укрэнерго"

Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 4,9 млрд грн на 4 мес. под 7% и $190 млн на 1,5 года под 3,6%

"Укрзализныця" в 2020г планирует закупить 28 пасвагонов и три дизель-поезда у Крюковского ВСЗ на 1,1 млрд грн

Федеральные власти США потратили почти $250 млрд на пособия по безработице

Украина и Саудовская Аравия обсудили развитие торговли и инвестиций между странами

Американская Allrise Capital Inc. намерена вложить $10 млн в развитие стадиона "Черноморец" в Одессе

Госгеонедр снова не нашла покупателей на 8 углеводородных участков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА