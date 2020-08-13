Чешский машконцерн Witkowitz намерен инвестировать от EUR50 млн в новые мощности на "Южмаше"

Чешский концерн Witkowitz, выпускающий машиностроительное оборудование, планирует инвестировать, минимум, EUR50 млн в создание на базе ПО "Южмаш" (Днепр) новых производственных мощностей, в том числе на первом этапе - по ремонту железнодорожных вагонов и локомотивов, сообщила пресс-служба Государственного космического агентства (ГКАУ).

"Основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей", - отмечается в пресс-релизе ГКАУ.

Ориентировочный запуск производства намечен на конец 2020 года. К этому времени, как ожидается, будут создані три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар с объемом инвестиции EUR10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом до EUR2 млн и цех по ремонту локомотивов - до EUR10 млн.

Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz.

Проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будут созданы авторизованные сервисные центры по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар.

В дальнейших планах - завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов.

"Сотрудничество с Witkowitz - это еще один международный проект для "Южмаша", который поможет создать необходимую загрузку для предприятия и задействовать производственный потенциал", - цитирует пресс-служба председателя ГКАУ Владимира Усова.

По словам гендиректора ПО "Южмаш" Сергея Войта, начало сотрудничества с Witkowitz – очередной шаг на пути поиска новых возможностей загрузить производство, расширить географию производственной кооперации и получить доступ на новые для предприятия рынки.

"Мы каждый день работаем в этом направлении и не собираемся останавливаться. Ситуация с загрузкой производства еще оставляет желать лучшего", - отметил он.

В сообщении отмечается, что Witkowitz - один из самых мощных машиностроительных заводов Центральной Европы, основанный в XIX веке, который сегодня является всемирно известным брендом с инновационными технологическими решениями.

По информации на сайте компании, в числе ее машиностроительных решений – крупногабаритные поковки из спецсплавов, сложные редукторы, резервуары высокого давления, стальные конструкции, которые используются в составе судовых двигателей, промышленных установок, гидро-, ветровых и атомных электростанций. Witkowitz объединяет 8 машиностроительных заводов.

ГП "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, все последние годы свыше 50% производственных мощностей ГП находятся в состоянии фактического простоя.

В июле текущего года "Южмаш" сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве с южнокорейской группой Caris по поизводству 5 тыс. электробусов и 7,8 тыс. зарядных станций на сумму 23 млрд грн до 2023 года.