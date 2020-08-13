Кулеба утвердил КРІ работы заграничных диппредставительств в сфере продвижения украинского экспорта и привлечения инвестиций

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утвердил ключевые показатели эффективности работы заграничных дипломатических представительств и учреждений в сфере продвижения украинского экспорта и привлечения инвестиций.

"Вчера я утвердил КРІ, ключевые показатели эффективности работы заграничных дипломатических представительств и учреждений в сфере продвижения украинского экспорта и привлечения инвестиций. Мы впервые в истории украинского МИД переходим от общего критерия оценки, который состоял в увеличении товарооборота", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, отныне вводятся 15 критериев, которые разделены на две группы, по которым будет оцениваться работа дипучреждений заграницей. Среди них: количество визитов представителей деловых кругов стран аккредитации в Украину для ознакомления с экспортным и инвестиционным потенциалом; открытие рынков продуктов питания для украинских предприятий; количество визитов в Украину потенциальных инвесторов. Кроме того, среди критериев есть и направленные на туристическую привлекательность Украины.