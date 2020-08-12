Кабмин разрешил отвести 2,3 га земли в Полтавской области под строительство дороги Киев – Харьков – Довжанский

Кабинет министров Украины на заседании в среду разрешил отвести 2,3 га земельных участков государственной собственности в Полтавской области для капитального ремонта дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

"Проектом акта предлагается предоставить разрешение Службе автомобильных дорог в Полтавской области на разработку проекта землеустройства для отведения земельных участков государственной собственности общей площадью 2,34 га, которые находятся в постоянном использовании ГП "Полтавское лесное хозяйство" на территории Полтавского района Полтавской области для капитального ремонта автодороги госзначения М-03. Прошу поддержать", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания.

Кабмин поддержал соответствующий проект.