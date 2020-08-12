Инвестиции

11:02 12.08.2020

Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", предлагает запретить продажу "Энергоатома" и "Укрэнерго"

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Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", предлагает запретить продажу "Энергоатома" и "Укрэнерго"

Кабинет министров в среду намерен рассмотреть законопроект о перечне из 188 компаний, запрещенных к приватизации, свидетельствует повестка дня правительственного заседания.

Согласно тексту законопроекта, правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты", однако предлагает сохранить за государством 100%-ную долю корпоративных прав в НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", Восточный горно-обогатительный комбинат, Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель", созданные Кабмином в 2019 году с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии.

Помимо этого, предлагается включить в указанный перечень госпредприятия "Документ", "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", Киевскую офсетную фабрику, КБ "Южное".

Как отмечается в пояснительной записке, правительственный законопроект предусматривает четыре группы запрещенных к приватизации объектов. В первой - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации. Во второй – акционерные общества, в которых доля принадлежащих государству корпоративных прав составляет 100%. В третьей – объекты культуры и спорта. В четвертой - госпредприятия, которые не подлежат приватизации, но могут быть превращены в хозяйственные общества. К четвертой группе предлагается, в частности, отнести ГП "Антонов", Николаевский судостроительный завод, Центральное КБ "Протон".

Среди культурных объектов предлагается запретить приватизацию Национального цирка Украины, Национального центра театрального искусства им. Леся Курбаса, Национальный центр Александра Довженко и ряд других объектов, среди спортивных - Национальный спортивный комплекс "Олимпийский", "Арена Львов" и др.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце октября 2019 года подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий. Согласно закону, Кабмин в течение трех месяцев после вступления документа в силу должен разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

Правительство Алексея Гончарука зарегистрировало законопроект с соответствующими перечнями, которые содержали 219 объектов, однако в виду смены правительства он был отозван.

Теги: #нафтогаз #кабмин #приватизация #укрзализныця #укрпошта
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