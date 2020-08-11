Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 4,9 млрд грн на 4 мес. под 7% и $190 млн на 1,5 года под 3,6%

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник смогло понизить ставку по самым коротким 4-мес. бумагам с 7,1% до 7% и привлечь 4,882 млрд грн.

Согласно сообщению ведомства, такой результат обеспечила лишь одна заявка на 5 млрд грн (здесь и далее по номиналу), тогда как от продажи облигаций еще чуть больше чем на 1 млрд грн Минфин отказался, сочтя ставку в 7,82% чрезмерной.

Спрос на 31-мес. облигации вырос по сравнению с предыдущим подобным аукционом 4 недели назад с 4,5 млн грн до 108,8 млн грн, однако продажи упали с 4,6 млн грн до 2,7 млн грн, так как Минфин решил удержать ставку 10% и отказал двум из четырех заявок, в которых ставки достигали 12,5%.

На аукционе по долларовым бумагам, где Минфин предлагал 18-мес. ОВГЗ, ему удалось привлечь $189,8 млн под 3,6%, отказав всего одной из 27 заявок на сумму $0,6 млн под 4%.

Это были самые "длинные" долларовые бумаги, размещенные в этом году, тогда как бумаги сроком около года размещались под 3,5%.