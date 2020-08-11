Инвестиции

12:12 11.08.2020

DBI Hotel Management открыла после реновации гостиницу Number 21 на киевском Подоле

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DBI Hotel Management открыла после реновации гостиницу Number 21 на киевском Подоле

DBI Hotel Management, международный гостиничный оператор с проектами в Украине и на Шри-Ланке, 7 августа официально открыла обновленную гостиницу Number 21 по ул. Сагайдачного, 21 в Киеве на месте ранее действующей гостиницы "Импресса".

Соинвесторами выступили депутат Киевского горсовета Игорь Баленко и его партнер Роберт МакНил, вложившие в реновацию около $350 тыс.

Как сообщили в DBI Hotel Management, которая управляет объектом, реновация стартовала в декабре прошлого года без закрытия гостиницы, в связи с карантином удалось завершить все работы раньше запланированных сроков.

Обновленная гостиница насчитывает 18 номеров, инфраструктура также включает ресторан азиатской кухни The Kitchen с посадкой до 50 гостей и двумя входами – из гостиницы и из ул.Сагайдачного. Стоимость номеров составляет $75-100 за ночь.

Как отмечают в DBI, новый дизайн отражает стремление предложить гостям доступную роскошь и яркие впечатления, свою целевую аудиторию управляющая команда описывает как активных путешественников от 18 до 40.

"Наша команда настроена оптимистично и верит в украинский гостиничный рынок. Мы уверены, что настало время развития сильных брендов для локальных отелей, чтобы совместить украинское гостеприимство с международными стандартами качества", - сообщил СЕО DBI Hotel Management Иранта Дюваж.

DBI Hotel Management (главный офис – Швейцария) создана в 2016 году владельцем гостиницы Ramada Encore (Киев) Дмитрием Буряком. В управлении компании находятся, помимо гостиниц Ramada Encore Kyiv и Number 21 в Украине, такие отели как Akash by DBI и Serein Beach на Шри Ланке.

Теги: #недвижимость #киев #гостинница #отель #dbi_hotel_management
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