Украина и Саудовская Аравия обсудили развитие торговли и инвестиций между странами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его саудовский коллега принц Файсал бин Фархан Аль Сауд в телефонном разговоре обсудили тему развития торговли и инвестиций между странами, а также упрощение процедуры въезда в Саудовскую Аравию для отдельных категорий граждан Украины.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Кулеба предложил впервые за 11 лет восстановить в онлайн-режиме политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и Королевства Саудовская Аравия. Его саудовский коллега согласился начать подготовку к консультациям.

Так, стороны уделили особое внимание теме развития торговли и инвестиций между Украиной и Саудовской Аравией. По мнению принца Файсала бин Фархана Аль Сауда, экономическое взаимодействие Саудовской Аравии с Украиной имеет большой потенциал.

"Украина ожидает новый импульс развития торговли и инвестиций с Саудовской Аравией. Убежден, что полноценное раскрытие потенциала торгового и экономического сотрудничества принесет немалые выгоды нашим странам ", - отметил Кулеба.

Кроме того, стороны обсудили возможные шаги по дальнейшему упрощению процедуры въезда в Королевство для отдельных категорий граждан Украины.

Глава МИД Саудовской Аравии также одобрительно откликнулся на приглашение Кулебы посетить с визитом Украину.

"Дмитрий Кулеба также подтвердил приглашение президента Украины Владимира Зеленского его величеству королю Салману бин Абдульазизу и его высочеству наследному принцу Мухаммаду бин Салману посетить Украину и получил заверения, что предложение будет рассмотрено после снятия действующих карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

Королевство Саудовская Аравия является одним из важных партнеров Украины в регионе Залива. Общие объемы торговли товарами с Королевством Саудовская Аравия в 2019 году составили почти $920 млн.

С 28 сентября 2019 года правительство Королевства ввело многократные туристические визы для граждан 49 стран, среди которых и Украина. С 1 августа 2020 года Украина ввела безвизовый режим въезда для подданных Королевства Саудовская Аравия.