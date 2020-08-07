Американская Allrise Capital Inc. намерена вложить $10 млн в развитие стадиона "Черноморец" в Одессе

Американская инвестиционная компания Allrise Capital Inc. (Ирвайн, штат Калифорния) намерена вложить более $10 млн в развитие стадиона "Черноморец" (Одесса), планирует выйти на окупаемость в течение пяти лет, сообщила пресс-служба компании.

"Наша задача – сделать стадион спортивным объектом мирового уровня для футбольных болельщиков и жителей Одесского региона. Allrise Capital планирует инвестировать в развитие технической инфраструктуры арены и сделать стадион доступным для проведения не только спортивных, но и других социально значимых мероприятий в регионе", – цитируется в пресс-релизе CEO компании Руслан Зинуров.

По его словам, компания привлекает европейских специалистов по управлению спортивными аренами. Кроме того, у ФК "Черноморец" будет возможность продолжать проводить на стадионе домашние матчи.

Согласно сообщению, соглашение о передаче прав на стадион между Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и Allrise Capital Inc. заключено 16 июля 2020 года.

"Инвестиционная компания Allrise Capital Inc., становясь владельцем футбольной арены в Одессе, понимает социальную ответственность и важность развития футбола в Украине и Одесской области, необходимость создания системы подготовки игроков, развития детской футбольной академии и организации условий для широкопрофильного использования комплекса", - указано в сообщении.

Как сообщалось, 22 мая 2020 года ФГВФЛ с 21-й попытки продал на аукционе стадион "Черноморец" в Одессе американской компании Allrise Capital Inc. за 193,8 млн грн, что почти в шесть раз ниже стартовой цены объекта (1,139 млрд грн).

В состав лота вошла нежилая недвижимость, размещенная в историческом центре Одессы общей площадью 80,3 тыс. кв. м. – стадион "Черноморец", которая включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,8 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и пр.

По данным ФГВФЛ, последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. чел. Значительная часть трибун защищена от осадков.