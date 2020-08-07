Госгеонедр снова не нашла покупателей на 8 углеводородных участков

Государственная служба геологии и недр Украины вновь не нашла покупателей на выставленные на электронные торги восемь углеводородных участков, несмотря на предложенный 50%-ный дисконт от начальной цены лотов.

Согласно данным в системе ProZorro, речь идет о Печенежско-Кочетковской (стартовая цена 5,075 млн грн), Княжинской (108,78 млн грн), Любижнянско-Меришорской (39,776 млн грн), Южно-Сливкинской (1,911 млн грн), Восточно-Космацкой (2,959 млн грн), Лючкивско-Березовской (2,642 млн грн) углеводородных площадях, а также о Приазовском газовом (3,149 млн грн) и Южно-Монастырецком (1,186 млн грн) нефтяном месторождениях.

"Служба выставляет на аукционы только те объекты, которые инициировали или номинировали сами предприниматели. Все участки были номинированы недропользователями полгода назад. Однако, учитывая конъюнктуру рынка - снижение стоимости углеводородов на мировом рынке и вызванный пандемией кризис, бизнес внес коррективы в свои решения по инвестиционным проектам", - отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

В пресс-службе Госгеонедр сообщили, что в течение трех дней будет объявлен повторный аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами по методу пошагового снижения стартовой цены с последующим представлением ценовых предложений и проведением торгов на платформе "ProZorro.Продажи" не позднее чем через 15 дней.

Как сообщалось, Госгеонедр планирует по итогам 2020 года перечислить в государственный бюджет 900 млн грн от продажи специальных разрешений.

В 2016 году поступления в бюджет от продажи лицензий составили 13 млн грн, в 2017 – 2,5 млн грн, в 2018 – 1,8 млн грн, в 2019 – 504 млн грн, на 20 июля 2020 – 135 млн грн.