Инвестиции

18:03 06.08.2020

Инвестор-активист Брэмсон призывает Barclays сократить инвестиционный бизнес

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Инвестор-активист Брэмсон призывает Barclays сократить инвестиционный бизнес

Глава инвестфонда Sherborne Investors Management LP, который недавно нарастил свою долю в Barclays Plc до 5,9%, Эдвард Брэмсон считает, что банк должен сократить свой инвестиционный бизнес, чтобы повысить рентабельность.

"Трейдинговые фирмы должны оптимизировать капитал, выделяемый на корпоративно-инвестиционный бизнес, а не преследовать нереалистичные и амбициозные цели", - цитирует его письмо Bloomberg.

По мнению инвестора-активиста, Barclays должен сократить активы корпоративно-инвестиционного подразделения на 24%.

Брэмсон считает, что Barclays может последовать примеру Deutsche Bank, который в последний год проводил серьезную реструктуризацию, включающую закрытие трейдинговых отделов.

Акции Deutsche Bank с начала года прибавили в цене 12,2%, в то время как бумаги Barclays подешевели на 41,1%.

Sherborne приобрел долю в 5,2% в Barclays в марте 2018 года и постепенно наращивал ее. Глава фонда усилил давление на банк вскоре после того, как Barclays отчитался о росте выручки от операций с активами с фиксированной доходностью на 60% по итогам второго квартала.

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Теги: #инвестфонд #инвестиции #barclays_plc
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