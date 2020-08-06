Инвестиции

15:59 06.08.2020

Появление вакцины от коронавируса поменяет расстановку сил на финансовых рынках - Goldman Sachs

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Появление вакцины от коронавируса поменяет расстановку сил на финансовых рынках - Goldman Sachs

Появление вакцины от коронавирусной инфекции может вывести из равновесия финансовые рынки, спровоцировав выход инвесторов из облигаций и перемещение средств из акций технологических компаний в циклические бумаги, предупреждают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

Фондовые рынки недооценивают растущую вероятность того, что вакцина будет одобрена к концу ноября, отмечает Камакша Триведи, отвечающий в Goldman Sachs за стратегию на глобальном валютном рынке, в сфере процентных ставок и на emerging markets.

Среди других факторов, которые будут определять динамику рынка акций, - президентские выборы в США, а также ситуация с коронавирусом.

Появление вакцины может "поставить под сомнение допущения рынка как в отношении факторов цикличности, так и постоянства отрицательных процентных ставок", говорится в обзоре Goldman Sachs. Такой сценарий может привести к тому, что кривая доходности станет более крутой, а также поддержит акции традиционных циклических компаний и банков, ослабив лидерство технологических компаний, отмечают эксперты.

Все это может произойти одновременно со сменой правительства США, и от этого выиграют акции emerging markets, если "риски в плане торговой политики ослабнут, а налоговые риски в Штатах возрастут".

Аналитики Goldman Sachs полагают, что, инвесторам, возможно, пока слишком рано корректировать свои позиции в соответствии с потенциальными изменениями. Тем не менее, они рекомендуют им использовать опционы, чтобы быть готовыми к изменениям.

Так, по мнению экспертов, некоторые опционы "колл" на фондовый индекс S&P 500 по-прежнему привлекательны, с учетом прогноза Goldman Sachs, что значение индекса может подняться до 3700 пунктов в случае быстрого появления вакцины от коронавируса.

Значение S&P на закрытие рынка в среду составило 3327,77 пункта.

В случае возникновения второй волны пандемии коронавируса и, соответственно, резкого ослабления экономической активности, значение S&P 500, согласно прогнозу Goldman Sachs, может опуститься до 2200 пунктов.

Аналитики подтвердили "медвежий" прогноз для доллара США, отметив "высокую уверенность" в том, что американская валюта продолжит ослабляться, пишет Bloomberg.

Теги: #коронавирус #финансы #вакцина #рынки
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