Инвестиции

14:12 06.08.2020

Международные табачные компании намерены отстаивать свои права по делу о штрафе АМКУ в международном арбитраже

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Международные табачные компании намерены отстаивать свои права по делу о штрафе АМКУ в международном арбитраже

 Две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов путем международного арбитража, еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения в ближайшее время, сообщили в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Согласно сообщению на сайте ассоциации, международные компании-производители табачных изделий считают необоснованным наложение Антимонопольным комитетом Украины штрафных санкций за якобы антиконкурентные согласованные действия международных компаний (решение АМКУ № 697-р от 10.10.2019 г. по делу № 126-26.13 / 18-17).

Сейчас компании-члены ЕБА оспаривают данное решение АМКУ в судебном порядке. Однако отмечают, что компании не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых базируются обвинения АМКУ.

"Кроме того, по словам бизнеса, во время судебного процесса аргументам представителей табачных компаний не уделялось достаточного внимания, судом были проигнорированы предоставленные компаниями независимые экономические анализы и оценки авторитетных международных консультантов в сфере экономики и конкуренции, выводы ведущих украинских экспертов, а также признанных правоведов-ученых в сфере антимонопольного регулирования и права ЕС, которые единогласно поддержали правовую позицию компаний и признали неправомерными обвинения АМКУ", - отмечается в сообщении ассоциации.

По данным ЕБА, сейчас две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов путем международного арбитража. Еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения в ближайшее время. При отсутствии оперативного решения этой проблемы путем переговоров с государственными органами Украины, эти споры будут рассматривать международные органы по решению инвестиционных споров, а стороной спора будет уже не АМКУ, а государство Украина.

Как указали в бизнес ассоциации, подобные резонансные споры обычно привлекают большое внимание международного сообщества и будут иметь крайне негативные последствия для инвестиционного климата Украины.

"Поэтому бизнес призывает правительство Украины отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов сообщения об инвестиционном споре с государством Украина по решению АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению данного вопроса с соблюдением украинского законодательства и международных договоров", - указали в ЕБА.

Теги: #табачные_компании #суд #еба
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