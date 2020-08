China Gezhouba Group Corporation проявляет интерес к инвестированию в украинскую энергетику

Китайская компания, специализирующаяся на строительстве объектов гидроэнергетики,"China Gezhouba Group Corporation имеет значительные инвестиционные интересы в Украине, сообщило посольство Украины в Китае по результатам встречи посла Сергея Камышева с главой правления CGGC Люй Цзесяном.

"С целью успешной реализации взаимных интересов руководству CGGC предоставлены рекомендации посольства относительно взаимодействия с заинтересованными органами власти в Украине, а также выражена готовность обеспечить дипломатическое сопровождение соответствующим инвестиционным проектам", – сообщается на странице посольства в Facebook.

Посольство уточнило, что китайская госкомпания осуществляет свою деятельность с 1970 года, специализируясь на строительстве объектов гидроэнергетики в Китае и за его пределами. Ее визитной карточной стало строительство самой большой в мире дамбы "Three Gorges" (провинция Хубей). На сегодня компания является участником похожих проектов во всем мире, осуществляя их строительство и софинансирование. В Киеве работает украинский офис компании.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" для реализации проектов развития гидроэнергетики подписало ряд меморандумов с турецкими компаниями Dogus Insaat Ve Ticaret AS и Özaltin Holding, китайскими – China Gezhouba Group International Engineering (CGGC), China Machinery Engineering Corporation (CMEC), Powerchina International Group Limited, China National Electric Engineering Co., Ltd. (CNEEC), немецкими – Amos Finance AG і Inpec Ingineering GmbH.

"Укргидроэнерго" сообщило, что имеет ряд перспективных проектов, которые находятся на этапе проектно-исследовательских работ и строительство которых планируется начать в среднесрочной перспективе. Среди них – строительство Каневской ГАЭС и третья очередь Днестровской ГАЭС.

При этом в ЧАО отметили, что для реализации этих проектов с участием иностранных инвесторов необходимо предоставить государственные гарантии.

В компании подчеркнули, что Верховная Рада, не поддержав 13 июля в первом чтении проект закона №3659 о внесении изменений в закон о госбюджете на 2020 год, тем самым поставила под угрозу дальнейшую реализацию проектов строительства ГАЭС.