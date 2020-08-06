Инвестиции

10:06 06.08.2020

"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

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"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

Дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич", говорится в сообщении Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже в ночь на четверг.

"Смена новых партнеров сотрудничества не повлечет за собой существенных изменений в последующей реорганизации. Beijing Skyrizon надеется, что это изменение подтолкнет к скорейшему получению одобрения АМКУ, будет содействовать скорейшему завершению крупной реструктуризации внутренних активов", – отмечается в документе.

Xinwei уточняет, что в тот же день ее дочерняя компания Beijing Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявление, которое она ранее подавала совместно с госконцерном "Укроборонпром".

"В связи с произошедшими изменениями в основе делового сотрудничества между Beijing Skyrizon и его дочерними предприятиями и ГК "Укроборонпром", Beijing Skyrizon провела переговоры в отношении сотрудничества в области авиационных двигателей с компанией DCH Group Украина и ее дочерними компаниями, и пришла к соглашению", – поясняется в сообщении.

Xinwei напоминает, что АМКУ 9 июля 2019 года сообщил об открытии дела по заявлению Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и "Укроборонпрома" о получении совместного контроля над ПАО "Мотор Сич". Ведомство направило запросы участникам концентрации, на которые были даны ответы, однако 18 июня 2020 года АМКУ направил новую серию запросов, отмечается в сообщении.

Xinwei также указывает, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

В сообщении отмечается, что DCH Group - одна из важных промышленных финансовых групп Украины, объединяющая металлургическую, горнодобывающую, машиностроительную, инфраструктурную, финансовую и другие отрасли.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.

Теги: #xinwei #мотор_сич #dch_group #амку
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