Инвестиции

09:15 06.08.2020

Microsoft готов заплатить за TikTok не более $30 млрд

2 мин читать
Microsoft готов заплатить за TikTok не более $30 млрд

Компания Microsoft на переговорах с пекинской компанией ByteDance о продаже принадлежащего ей приложения TikTok обсуждает цену сделки, которая колеблется от $10 млрд до $30 млрд, сообщают китайские СМИ со ссылками на американский телеканал CNBC.

Если сделка состоится, то ByteDance должна будет передать Microsoft коды программирования в течение года, говорится в сообщениях.

По оценкам китайских экспертов, переговоры между компаниями могут завершиться в течение трех недель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

Администрация США продолжит добиваться отзыва лицензий у ряда китайских телекоммуникационных компаний в Штатах, сообщил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы работаем над тем, чтобы убедиться, что сомнительные китайские телекоммуникационные компании не предоставляли бы телекоммуникационные услуги между США и иностранными направлениями", - заявил Помпео, выступая в госдепартаменте.

Он подчеркнул, что госдеп вместе с Минюстом США, Пентагоном и министерством внутренней безопасности "будет добиваться от Федеральной комиссии по связи отзыва и аннулирования разрешения для компании China Telecom и еще трех китайских компаний на предоставление телекоммуникационных услуг в США".

Госсекретарь добавил, что власти США также намерены убрать "сомнительные" китайские приложения, в частности, TikTok, "из магазинов приложений США". Кроме того, по словам Помпео, ведется работа по "препятствию Huawei и другим опасным поставщикам совершать установку и обеспечивать доступ к загрузке" их приложений.

В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав эту ситуацию открытым запугиванием. "Это противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации ВТО. Это открытое запугивание", - прокомментировал на брифинге ситуацию представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В МИД КНР добавили, что подобные действия Вашингтона Пекин считает "политической манипуляцией".

Китайское издание China Daily опубликовало во вторник статью, в которой говорится, что КНР примет ответные меры на попытки вынудить китайскую компанию в США ByteDance продать принадлежащее ей приложение TikTok компании Microsoft.

Теги: #tiktok #microsoft
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:22 06.08.2020
Microsoft перейдет к нулевому уровню отходов и откажется от неперерабатываемого пластика к 2030 г.

Microsoft перейдет к нулевому уровню отходов и откажется от неперерабатываемого пластика к 2030 г.

13:41 04.08.2020
США должны получить "очень большую" часть средств от продажи американского бизнеса TikTok - Трамп

США должны получить "очень большую" часть средств от продажи американского бизнеса TikTok - Трамп

21:27 03.08.2020
Трамп: приложение TikTok во избежание запрета должно быть продано американской компании до середины сентября

Трамп: приложение TikTok во избежание запрета должно быть продано американской компании до середины сентября

06:33 03.08.2020
Представители Microsoft и Tik Tok ведут переговоры с Белым домом о предотвращении полного запрета приложения в США

Представители Microsoft и Tik Tok ведут переговоры с Белым домом о предотвращении полного запрета приложения в США

17:04 23.07.2020
Группа американских инвесторов может установить контроль над TikTok

Группа американских инвесторов может установить контроль над TikTok

10:03 23.07.2020
Microsoft в IV финквартале сократила чистую прибыль, получила рекордную выручку

Microsoft в IV финквартале сократила чистую прибыль, получила рекордную выручку

14:28 10.07.2020
Звезда телесериала "Школа" и музыкант стали главными актерами украинского TikTok-сериала от Киевстар

Звезда телесериала "Школа" и музыкант стали главными актерами украинского TikTok-сериала от Киевстар

09:07 20.05.2020
Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска

Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска

14:21 15.05.2020
Две украинские команды прошли в финал конкурса проектов с использованием искусственного интеллекта от Microsoft

Две украинские команды прошли в финал конкурса проектов с использованием искусственного интеллекта от Microsoft

10:16 30.04.2020
Microsoft в III финквартале увеличила чистую прибыль на 22%, лучше прогноза

Microsoft в III финквартале увеличила чистую прибыль на 22%, лучше прогноза

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр" у Пинчука

DCH будет совместно со Skyrizon развивать "Мотор Сич" и украинское авиастроение

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Компаниии "Н2" и Yom Capital Ltd проявляют интерес к строительству водородного завода в Украине – Минэнерго

Британский регулятор окончательно одобрил покупку Amazon доли в Deliveroo

Правительство направило аграриям 125 млн грн частичной компенсации процентов по кредитам за январь-июнь 2020г

Возрастные инвесторы предпочитают вложения в золото, более молодые - в биткойны - JPMorgan

Золото продолжает бить рекорды после подъема выше $2000 за унцию

Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр" у Пинчука

Группа RDS вложила 75 млн грн в покупку асфальтобетонного завода и строительство производственной базы

ЕК начала углубленную проверку сделки по покупке Google производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

DCH будет совместно со Skyrizon развивать "Мотор Сич" и украинское авиастроение

ЕИБ может предоставить "Укравтодору" EUR100 млн кредита на дороги в Луганской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА