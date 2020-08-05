Возрастные инвесторы предпочитают вложения в золото, более молодые - в биткойны - JPMorgan

Эксперты JPMorgan Chase & Co. отмечают существенные различия в поведении розничных инвесторов в зависимости от возраста при общем росте их активности.

В целом инвесторы ищут альтернативы традиционным вложениям, говорится в обзоре, подготовленном командой аналитиков JPMorgan во главе с Николаосом Панигиртзоглу. Однако если более пожилые инвесторы предпочитают вложения в золото, то молодые - в биткойны.

Миллениалы активно скупают акции, особенно технологических компаний, тогда как пожилые инвесторы продают акции, отмечают эксперты.

"Более возрастные инвесторы продолжают направлять свои деньги в фонды облигаций, спрос на которые оставался сильным, как в июне, так и в июле", - говорится в обзоре.

Увеличение активности розничных инвесторов проявляется также в 46%-ном подъеме глобального фондового рынка по сравнению с мартовскими минимумами, в росте спроса на ETF, обеспеченные золотом, а также повышении стоимости криптовалют.

За последние пять месяцев отмечен существенный приток средств в ETF, обеспеченные как золотом, так и биткойнами, поскольку и старые, и молодые инвесторы стремятся к вложениям в "альтернативную валюту" на фоне ослабления доллара, отмечается в обзоре.

Долларовый индекс, рассчитываемый Bloomberg, потерял 1,7% за этот период, и эксперты все чаще высказывают опасения, что американская валюта продолжит ослабляться.