Золото продолжает бить рекорды после подъема выше $2000 за унцию

Цена золота продолжает бить рекорды, оставаясь выше $2000 за унцию на торгах в среду.

Драгметалл подорожал более чем на 30% с начала 2020 года, и аналитики не исключают дальнейшего роста его стоимости. Привлекательность золота как средства сохранения дохода увеличивается на фоне перспектив более длительного, чем ожидалось, восстановления экономики после кризиса, снижения доходностей US Treasuries, а также возросшей геополитической напряженности, пишет Bloomberg.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют подъем цены золота до $2300 за унцию.

"Почва для дальнейшего роста стоимости золота подготовлена, - отмечает аналитик Sprott Inc. Пол Вонг. - Впереди нас ждет дальнейшее наращивание государствами бюджетных расходов, сохранение высокостимулирующей денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, а также сложное восстановление экономики".

Цена золота на спотовом рынке в среду составила $2037,05 за унцию, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Цена поднималась до рекордных $2039,93 за унцию в ходе торгов.

Октябрьские фьючерсы на золото торгуются на уровне $2037,7 за унцию, декабрьские - $2049,4 за унцию.

Стоимость серебра на спотовом рынке выросла на 2,3%, до $26,61118 за унцию - максимума с 2013 года.