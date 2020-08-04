ЕИБ может предоставить "Укравтодору" EUR100 млн кредита на дороги в Луганской области

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") EUR100 млн кредита на развитие дорог в Луганской области.

"Инвестиционный кредит поддержит инвестиции в реконструкцию региональных дорог T-13 и Р-66 в Луганской области, что позволит улучшить региональное сообщение и укрепить цепочку создания стоимости в сельском хозяйстве за счет улучшения соответствующей дорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте банка.

По обнародованным ЕИБ данным, общая стоимость реконструкции данных дорог составляет EUR160 млн.

Как сообщалось, "Укравтодор" закончил ремонт участка дороги Н-26 Чугуев - Меловое (Луганская обл.) в рамках проекта "Большое строительство".