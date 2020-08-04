Инвестиции

14:05 04.08.2020

ЕИБ может предоставить "Укравтодору" EUR100 млн кредита на дороги в Луганской области

1 мин читать
ЕИБ может предоставить "Укравтодору" EUR100 млн кредита на дороги в Луганской области

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") EUR100 млн кредита на развитие дорог в Луганской области.

"Инвестиционный кредит поддержит инвестиции в реконструкцию региональных дорог T-13 и Р-66 в Луганской области, что позволит улучшить региональное сообщение и укрепить цепочку создания стоимости в сельском хозяйстве за счет улучшения соответствующей дорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте банка.

По обнародованным ЕИБ данным, общая стоимость реконструкции данных дорог составляет EUR160 млн.

Как сообщалось, "Укравтодор" закончил ремонт участка дороги Н-26 Чугуев - Меловое (Луганская обл.) в рамках проекта "Большое строительство".

Теги: #еиб #укравтодор #луганская_область #кредит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:05 31.07.2020
ЕБРР предоставил "Укргазвыдобуванню" кредит EUR 51,85 млн на газодобычу и энергоэффективность

ЕБРР предоставил "Укргазвыдобуванню" кредит EUR 51,85 млн на газодобычу и энергоэффективность

15:19 31.07.2020
Украина может подписать с ВБ соглашение о займе на $350 млн в конце августа - Минфин

Украина может подписать с ВБ соглашение о займе на $350 млн в конце августа - Минфин

13:56 31.07.2020
Украина и Италия обсудили возможное сотрудничество "Укравтодора" и Alitalia в сфере "умных дорог"

Украина и Италия обсудили возможное сотрудничество "Укравтодора" и Alitalia в сфере "умных дорог"

19:02 30.07.2020
ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА за выводами о возможности проведения местных выборов в областях

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА за выводами о возможности проведения местных выборов в областях

16:48 30.07.2020
"ДТЭК Энерго" продолжает переговоры о реструктуризации долга

"ДТЭК Энерго" продолжает переговоры о реструктуризации долга

11:37 30.07.2020
НАБУ и САП сообщили о подозрении бенефициару украинской дорожной группы компаний за предоставление взятки экс-главе "Укравтодора"

НАБУ и САП сообщили о подозрении бенефициару украинской дорожной группы компаний за предоставление взятки экс-главе "Укравтодора"

10:12 30.07.2020
"Укравтодор" осуществляет ремонт более 90% всех запланированных на 2020г дорог

"Укравтодор" осуществляет ремонт более 90% всех запланированных на 2020г дорог

19:18 28.07.2020
ЕБРР может предоставить EUR53 млн кредита "Укрпоште" под госгарантии на модернизацию логистики

ЕБРР может предоставить EUR53 млн кредита "Укрпоште" под госгарантии на модернизацию логистики

05:29 28.07.2020
Прокуратура возбудила дело по факту осквернения неизвестными мемориала погибшим военным ВСУ

Прокуратура возбудила дело по факту осквернения неизвестными мемориала погибшим военным ВСУ

19:51 27.07.2020
На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк - Волынец

На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк - Волынец

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет - премьер

Зеленский в разговоре с президентом ЕБРР подтвердил готовность Украины выполнять условия для получения 2-го транша кредита МВФ и ЕС и обеспечение независимости НБУ

Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года - Стефанишина

ПОСЛЕДНЕЕ

США должны получить "очень большую" часть средств от продажи американского бизнеса TikTok - Трамп

"Энергоатом" при переходной модели ПСО ожидает роста среднемесячных поступлений от продажи э/э на уровне 0,75 млрд грн

Два новых индустриальных парка зарегистрируют в Днепропетровской области к концу года

IKEA расширит ассортимент товаров в Украине на 40%

Рада повысила надбавку для объектов ВИЭ за преимущественное использование оборудования украинского производства на 10%

Рада повысила надбавку для объектов ВИЭ за преимущественное использование оборудования украинского производства на 10%

Доллар может пережить худший месяц за 10 лет из-за тревог об экономике

SkyUp за 5 лет хочет увеличить свою долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%

В МИД назвали топ-стран и регионов, интересующих украинских экспортеров

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА