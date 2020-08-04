США должны получить "очень большую" часть средств от продажи американского бизнеса TikTok - Трамп

Власти США одобрят покупку бизнеса TikTok в стране американской компанией, только если значительная часть средств от сделки пойдет в бюджет, заявил президент США Дональд Трамп в понедельник.

"США должны получить очень большую долю от цены, потому что мы делаем это возможным", - передает его слова Bloomberg.

Трамп сравнил продажу TikTok в США с отношениями между арендодателем и арендатором.

"Без договора аренды арендатор не получает жилье, - сказал он. - Мы находимся в своего рода ситуации найма. Мы делаем возможным этот большой успех".

Однако остается неясным, каким образом средства от покупки американского бизнеса TikTok могут пойти в бюджет США, отмечает Bloomberg. Власти страны оценивают комиссию, связанную с проверкой сделки комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS), но ее размер не может превышать $300 тыс.

Microsoft Corp. (SPB: MSFT) ранее сообщила в своем блоге, что намерена заключить сделку по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии у китайской ByteDance до 15 сентября. Дональд Трамп в понедельник заявил, что приложение прекратит работу в стране в этот день.

Microsoft также отметила, что США получат "надлежащую экономическую выгоду" от