Инвестиции

13:08 03.08.2020

IKEA расширит ассортимент товаров в Украине на 40%

2 мин читать
IKEA расширит ассортимент товаров в Украине на 40%

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, намерена до запуска первого физического магазина в Украине расширить доступный ассортимент товаров до 5 тыс. артикулов с действующих 3,6 тыс., сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

"Мы планируем расширить предложение в более 5 тыс. артикулов товаров. Активно работаем над тем, чтобы устранить все пробелы в работе онлайн-магазина. Работаем над расширением и планируем, что все эти товары будут доступны уже в момент, когда мы откроем физический магазин в Киеве. Более того, мы хотим, чтобы они стали доступными для покупателей еще быстрее", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Мелле пояснил, что расширенный ассортимент будет включать выборку товаров, которая подходит для формата магазинов city store.

По его словам, результаты первых продаж интернет-магазина IKEA в Украине продемонстрировали большой успех решений для хранения: коробки, шкафы, модульные решения PAX. Также очень популярны аксессуары, особенно для кухни.

В настоящее время IKEA открыла 100 дополнительных вакансий сотрудников и лидеров команд для первого магазина формата city store в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, а также новых пунктов выдачи заказов.

"Несколько из них мы уже нашли и подготовили, некоторые еще находится в процессе тренинга. Мы будем увеличивать их количество постепенно, чтобы подготовить всех этих людей к открытию магазина в конце текущего года", - отметил Мелле.

Общая площадь магазина составит более 5 тыс. кв. м, в нем будет представлена комбинация аксессуаров и мебели в инсталляциях.

"В Киеве откроется магазин городского формата без отдела пищи и ресторана, но мы стремимся запустить их как можно быстрее. Сейчас мы открыли две важные вакансии: food-менеджер и бизнес-аналитик рынка пищи. Эти люди помогут нам открыть кафе и сделать нашу пищу доступной для всех", - отметил руководитель IKEA в Украине.

Как сообщалось, ранее IKEA сообщила о планах открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве.

Компания более чем вдвое увеличила свою способность обрабатывать заказы, сделанные через интернет-магазин IKEA в Украине, и теперь может удовлетворить спрос как в Киеве, так и в других регионах.

Кроме того, компания подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall с целью открыть первый физический магазин в Украине.

Как сообщалось, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash&Carry.

Полная версия интервью будет опубликована на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ikea
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:23 21.07.2020
IKEA удваивает мощности интернет-магазина в Украине, намерена открыть еще два пункта выдачи заказов в Киеве

IKEA удваивает мощности интернет-магазина в Украине, намерена открыть еще два пункта выдачи заказов в Киеве

13:13 30.06.2020
IKEA начала аудит своих поставщиков древесины в Украине

IKEA начала аудит своих поставщиков древесины в Украине

22:25 25.05.2020
IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву

IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву

14:52 25.05.2020
IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине

IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине

15:39 14.05.2020
IKEA запустила интернет-магазин с пунктами выдачи в Украине

IKEA запустила интернет-магазин с пунктами выдачи в Украине

18:56 07.05.2020
IKEA может запустить онлайн-магазин в Украине в ближайшие дни

IKEA может запустить онлайн-магазин в Украине в ближайшие дни

19:06 24.03.2020
Сроки запуска IKEA в Украине могут быть скорректированы из-за пандемии коронавируса

Сроки запуска IKEA в Украине могут быть скорректированы из-за пандемии коронавируса

14:53 02.03.2020
Для таких компаний, как IKEA, важны прозрачное законодательство и борьба с коррупцией в Украине – глава МИД Швеции

Для таких компаний, как IKEA, важны прозрачное законодательство и борьба с коррупцией в Украине – глава МИД Швеции

10:49 03.12.2019
IKEA решила открыть магазин в Украине после запуска e-commerce весной-2020

IKEA решила открыть магазин в Украине после запуска e-commerce весной-2020

15:45 02.07.2019
IKEA начала набор персонала для первого магазина, запустила украинский веб-сайт

IKEA начала набор персонала для первого магазина, запустила украинский веб-сайт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет - премьер

Зеленский в разговоре с президентом ЕБРР подтвердил готовность Украины выполнять условия для получения 2-го транша кредита МВФ и ЕС и обеспечение независимости НБУ

Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года - Стефанишина

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада повысила надбавку для объектов ВИЭ за преимущественное использование оборудования украинского производства на 10%

Рада повысила надбавку для объектов ВИЭ за преимущественное использование оборудования украинского производства на 10%

Доллар может пережить худший месяц за 10 лет из-за тревог об экономике

SkyUp за 5 лет хочет увеличить свою долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%

В МИД назвали топ-стран и регионов, интересующих украинских экспортеров

Украина и Италия обсудили возможное сотрудничество "Укравтодора" и Alitalia в сфере "умных дорог"

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

Создание инвестиционного суда облегчит ведение бизнеса в Украине – мнение

Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА