IKEA расширит ассортимент товаров в Украине на 40%

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, намерена до запуска первого физического магазина в Украине расширить доступный ассортимент товаров до 5 тыс. артикулов с действующих 3,6 тыс., сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

"Мы планируем расширить предложение в более 5 тыс. артикулов товаров. Активно работаем над тем, чтобы устранить все пробелы в работе онлайн-магазина. Работаем над расширением и планируем, что все эти товары будут доступны уже в момент, когда мы откроем физический магазин в Киеве. Более того, мы хотим, чтобы они стали доступными для покупателей еще быстрее", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Мелле пояснил, что расширенный ассортимент будет включать выборку товаров, которая подходит для формата магазинов city store.

По его словам, результаты первых продаж интернет-магазина IKEA в Украине продемонстрировали большой успех решений для хранения: коробки, шкафы, модульные решения PAX. Также очень популярны аксессуары, особенно для кухни.

В настоящее время IKEA открыла 100 дополнительных вакансий сотрудников и лидеров команд для первого магазина формата city store в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, а также новых пунктов выдачи заказов.

"Несколько из них мы уже нашли и подготовили, некоторые еще находится в процессе тренинга. Мы будем увеличивать их количество постепенно, чтобы подготовить всех этих людей к открытию магазина в конце текущего года", - отметил Мелле.

Общая площадь магазина составит более 5 тыс. кв. м, в нем будет представлена комбинация аксессуаров и мебели в инсталляциях.

"В Киеве откроется магазин городского формата без отдела пищи и ресторана, но мы стремимся запустить их как можно быстрее. Сейчас мы открыли две важные вакансии: food-менеджер и бизнес-аналитик рынка пищи. Эти люди помогут нам открыть кафе и сделать нашу пищу доступной для всех", - отметил руководитель IKEA в Украине.

Как сообщалось, ранее IKEA сообщила о планах открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве.

Компания более чем вдвое увеличила свою способность обрабатывать заказы, сделанные через интернет-магазин IKEA в Украине, и теперь может удовлетворить спрос как в Киеве, так и в других регионах.

Кроме того, компания подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall с целью открыть первый физический магазин в Украине.

Как сообщалось, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash&Carry.

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