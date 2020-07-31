Инвестиции

18:58 31.07.2020

Рада повысила надбавку для объектов ВИЭ за преимущественное использование оборудования украинского производства на 10%

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Рада повысила надбавку для объектов ВИЭ за преимущественное использование оборудования украинского производства на 10%

Верховная Рада Украины повысила с 10 до 20% надбавку к зеленому тарифу и аукционной цене для объектов возобновляемой энергетики, уровень использования на которых оборудования украинского производства составляет 70% и выше.

Соответствующие нормы предусмотрены законом №810-IX от 21 июля 2020 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", обнародованном на сайте Рады в пятницу.

При этом указывается, что по истечении шести лет эксплуатации соответствующего объекта ВИЭ максимальный размер надбавки не может превышать 10%.

Согласно закону, для объектов ВИЭ, использующих оборудование украинского производства на 30-50% устанавливается 5%-ная надбавка, для использующих отечественное оборудование на 50-70%, надбавка составит 10%, и 20% надбавки получат объекты, состоящие из украинского оборудования на 70% и выше.

В редакции закона об альтернативных источниках энергии, в который внесены изменения законом №810-IX, предусматривалось два варианта надбавок: 5% – для объектов с уровнем украинского оборудования от 30 до 50%, и 10% – с уровнем от 50% и выше.

Согласно закону об альтернативных источниках энергии, надбавки устанавливаются для объектов ВИЭ, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2024 года.

Как сообщалось, Рада 21 июля приняла в целом законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Законопроект предусматривает, в частности, снижение зеленого тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт – на 7,5%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации их действия.

28 июля его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, 31 июля – президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: #оборудование #тарифы #виэ #рада #надбавка
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