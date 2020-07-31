Доллар может пережить худший месяц за 10 лет из-за тревог об экономике

Курс доллара США слегка повышается относительно основных мировых валют в пятницу, но может показать худшую месячную динамику за последние десять лет на фоне сомнений инвесторов в возможности восстановления мировой экономики и растущей политической неопределенности.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,1%.

С начала июля индикатор потерял более 4% и готовится продемонстрировать максимальный месячный спад с сентября 2010 год, по данным FactSet.

Евро торгуется днем в районе $1,1828 против $1,1848 на закрытие предыдущей сессии. Он прибавил около 5% с начала июля и может показать лучшую месячную динамику с 2010 года.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 124,88 иены по сравнению со 124,08 иены в четверг. Курс доллара составляет 105,52 иены против 104,73 иены.

Падение доллара усилилось на этой неделе на фоне беспокойства трейдеров относительно восстановления экономики США после исторического падения ВВП во втором квартале, пишет Financial Times.

Американский ВВП в апреле-июне рухнул на 32,9% в пересчете на годовые темпы, что стало рекордным падением за все время ведения расчетов. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

Президент США Дональд Трамп в четверг высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса. Однако ни республиканцы, ни демократы в Конгрессе США не поддерживают идею переноса президентских выборов и настаивают на их проведении в ноябре, как и планировалось.

"Распродажа доллара не ослабевает", - говорит валютный аналитик MUFG Ли Хардман. По мнению стратега Goldman Sachs Эллисона Нэтана, признаки улучшения экономической ситуации в других странах, наряду с "политическими соображениями" в США могут оказать дальнейшее давление на американскую валюту.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране зарегистрировано более 4,635 млн случаев заражения, скончались свыше 155,33 тыс. человек.