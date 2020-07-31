Инвестиции

17:23 31.07.2020

Доллар может пережить худший месяц за 10 лет из-за тревог об экономике

2 мин читать
Доллар может пережить худший месяц за 10 лет из-за тревог об экономике

Курс доллара США слегка повышается относительно основных мировых валют в пятницу, но может показать худшую месячную динамику за последние десять лет на фоне сомнений инвесторов в возможности восстановления мировой экономики и растущей политической неопределенности.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,1%.

С начала июля индикатор потерял более 4% и готовится продемонстрировать максимальный месячный спад с сентября 2010 год, по данным FactSet.

Евро торгуется днем в районе $1,1828 против $1,1848 на закрытие предыдущей сессии. Он прибавил около 5% с начала июля и может показать лучшую месячную динамику с 2010 года.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 124,88 иены по сравнению со 124,08 иены в четверг. Курс доллара составляет 105,52 иены против 104,73 иены.

Падение доллара усилилось на этой неделе на фоне беспокойства трейдеров относительно восстановления экономики США после исторического падения ВВП во втором квартале, пишет Financial Times.

Американский ВВП в апреле-июне рухнул на 32,9% в пересчете на годовые темпы, что стало рекордным падением за все время ведения расчетов. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

Президент США Дональд Трамп в четверг высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса. Однако ни республиканцы, ни демократы в Конгрессе США не поддерживают идею переноса президентских выборов и настаивают на их проведении в ноябре, как и планировалось.

"Распродажа доллара не ослабевает", - говорит валютный аналитик MUFG Ли Хардман. По мнению стратега Goldman Sachs Эллисона Нэтана, признаки улучшения экономической ситуации в других странах, наряду с "политическими соображениями" в США могут оказать дальнейшее давление на американскую валюту.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране зарегистрировано более 4,635 млн случаев заражения, скончались свыше 155,33 тыс. человек.

Теги: #курс #доллар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:28 31.07.2020
Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют - глава Минфина

Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют - глава Минфина

14:58 28.07.2020
Вопрос курса 30 грн/$1 и стимулирования инфляции с НБУ не обсуждается

Вопрос курса 30 грн/$1 и стимулирования инфляции с НБУ не обсуждается

18:39 27.07.2020
Биткойн превысил $10 тыс. и достиг максимума за два месяца

Биткойн превысил $10 тыс. и достиг максимума за два месяца

09:23 24.07.2020
Доллар дешевеет к иене, евро торгуется вблизи 2-летнего максимума в паре с долларом

Доллар дешевеет к иене, евро торгуется вблизи 2-летнего максимума в паре с долларом

15:07 23.07.2020
Получение Украиной макрофинансовой помощи ЕС никак не повлияет на курсовую стабильность - Шмыгаль

Получение Украиной макрофинансовой помощи ЕС никак не повлияет на курсовую стабильность - Шмыгаль

19:08 20.07.2020
Политика центробанка по работе с плавающим курсом останется неизменной

Политика центробанка по работе с плавающим курсом останется неизменной

20:14 08.07.2020
Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$1 – Зеленский

Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$1 – Зеленский

18:14 07.07.2020
Шмыгаль: Инфляция и курс валют – это предмет дискуссии между Минэкономики, Минфинансов и НБУ

Шмыгаль: Инфляция и курс валют – это предмет дискуссии между Минэкономики, Минфинансов и НБУ

13:33 04.07.2020
Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

19:03 03.07.2020
НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет - премьер

Зеленский в разговоре с президентом ЕБРР подтвердил готовность Украины выполнять условия для получения 2-го транша кредита МВФ и ЕС и обеспечение независимости НБУ

Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года - Стефанишина

ПОСЛЕДНЕЕ

SkyUp за 5 лет хочет увеличить свою долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%

В МИД назвали топ-стран и регионов, интересующих украинских экспортеров

Украина и Италия обсудили возможное сотрудничество "Укравтодора" и Alitalia в сфере "умных дорог"

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

Создание инвестиционного суда облегчит ведение бизнеса в Украине – мнение

Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

Секретариат Энергосообщества, Минэнерго, ЕБРР и УЭБ подписали меморандум о взаимопонимании по развитию рынка газа

"Нафтогаз" приобрел почти 35 тыс. МВт-ч электроэнергии "Энергоатома" для экспорта

"ДТЭК Сети" к концу 2021г намерены автоматизировать выявление дефектов на линиях электропередач с использованием дронов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА