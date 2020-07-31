В МИД назвали топ-стран и регионов, интересующих украинских экспортеров

Министерство иностранных дел Украины провело опрос украинских экспортеров-промышленныков и определило список из 10 стран и регионов, которые больше всего их интересуют, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы строим свою работу не на навязывании собственного виденья мира украинскому бизнесу, а, прежде всего, хотим услышать потребности бизнеса, куда он хочет двигаться, и где ему нужна наша поддержка. И для этого мы провели опрос украинских экспортеров-промышленников, какие регионы их больше всего интересуют для экспорта продукции", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что есть еще большой сельскохозяйственный блок, но "украинская промышленность нуждается в дополнительном внимании, дополнительной поддержке". "И мы в пределах наших возможностей в МИД такую поддержку хотим предоставлять", - заверил министр.

"Это список 10 стран, которые чаще всего вспоминаются в ответах украинского бизнеса. Следовательно, это Египет, Оман, Саудовская Аравия, страны Латинской Америки, Китай, Австралия, Южно-Африканская Республика, страны АСЕАН, Турция и Бангладеш", - сообщил Кулеба.

По его словам, это топ-10 стран, которые представляют интерес для украинской промышленности, они будут находится в фокусе внимания министерства, и оно будет помогать украинскому бизнесу, украинским промышленным товарам выходить на рынки этих стран.