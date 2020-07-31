Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

Кабинет министров уже пять месяцев согласовывает очередной перечень объектов малой приватизации для передачи их в Фонд госимущества (ФГИ) Украины, за это время список сократился на 107 объектов до 253, сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

"Очередная порция объектов для передачи в Фонд проходит надцатый круг и за пять (!!!) месяцев обсуждений сократился с 360 объектов до 253, а вчера (30 июля - ИФ) на правительственном комитете отправили на доработку... И что-то там очень стратегическое и кому-то нужное", - написал Сенниченко в Facebook в пятницу.

"Следим все внимательно за руками и фамилиями", - добавил он.

В то же время над перечнем предприятий, которые не подлежат приватизации, правительство работает уже полгода. Сенниченко считает это "тревожным сигналом от бюрократии, которая просыпается и действует".

"Имеем сейчас четкую политическую волю Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля, надеюсь, что "безликая бюрократия" не имеет шансов "заволынить", - отметил Сенниченко.

Замминистра экономики Светлана Панаиотиди на днях сообщила, что Кабмин в очередной раз перенес рассмотрение перечня подлежащих приватизации государственных компаний. "Он (перечень - ИФ) сегодня (29 июля – ИФ) должен был выноситься на Кабмин. Снова встал вопрос: "а давайте мы еще что-то исключим". И мы на следующей неделе на правительственном комитете будем это согласовывать", - сказала она.

Панаиотиди ожидает рассмотрения этого документа в августе.