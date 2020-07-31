Инвестиции

11:10 31.07.2020

Создание инвестиционного суда облегчит ведение бизнеса в Украине – мнение

2 мин читать
Создание инвестиционного суда облегчит ведение бизнеса в Украине – мнение

Создание инвестиционного суда, идею которого озвучил министр юстиции Денис Малюська, облегчит ведение бизнеса в Украине, считает руководитель юридической копании "Организованная правовая группа "ОМЕРТА" Евгений Федосеев.

"Заявленное созданию инвестиционного суда значительно облегчит ведение бизнеса в Украине, ведь, если инвесторы будут иметь фактически безоговорочную гарантию того, что в любом случае их имущественным правам и интересам практически ничего не угрожает, они больше начнут инвестировать в нашу страну", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист отметил, что данная инициатива не нова, а в ряде стран уже существуют подобные суды.

"К инвестиционному арбитражу как способу разрешения спора с государством с каждым годом все чаще обращаются инвесторы со всего мира. Этот механизм защиты прав инвестора зарекомендовал себя как эффективный, что подтверждается как количеством международных двусторонних и многосторонних соглашений, содержащих оговорки о инвестиционном арбитраже, так и количеством инициированных дел", - сказал он.

Федосеев напомнил, что в Украине уже более 25 лет функционирует постоянно действующий арбитражный институт - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины (МКАС при ТПП Украины), "однако обращения к нему не слишком популярны, так как "ни одно из заключенных Украиной соглашений, касающихся взаимного содействия и защиты иностранных инвестиций, не предусматривает МКАС при ТПП Украины как учреждение для решения инвестиционных споров, а также из-за общего правового нигилизма".

"Конечно, новому суда в Украине необходимо будет нарабатывать практику, которая десятилетиями выстраивалась в судах Западной Европы, однако, прозрачность создания такого органа, его компетентность, объективность могут создать позитивный имидж не только для самого органа, но и для государства в целом, что обеспечит приток новых инвесторов в страну", - подчеркнул юрист.

Как сообщалось, в начале июля в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации министр юстиции Денис Малюська озвучил инициативу относительно создания концепции создания отдельного суда, который бы занимался делами инвесторов – арбитража или отдельного суда, который бы рассматривал дела при участии бизнеса.

Теги: #инвестиции #юркомпания #суд #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:28 31.07.2020
Предложения Саакашвили по судебной реформе это приглашение к дискуссии, в которой должны участвовать специалисты и общество - советник Зеленского

Предложения Саакашвили по судебной реформе это приглашение к дискуссии, в которой должны участвовать специалисты и общество - советник Зеленского

19:06 30.07.2020
Верховный суд восстановил права государства на земли Института садоводства НААН стоимостью почти 6 млн грн

Верховный суд восстановил права государства на земли Института садоводства НААН стоимостью почти 6 млн грн

17:00 30.07.2020
Апелляционный суд оставил под стражей создателя разведуправления российских наемников на Донбассе Кунавина

Апелляционный суд оставил под стражей создателя разведуправления российских наемников на Донбассе Кунавина

16:53 30.07.2020
Суд сократил на час время ночного домашнего ареста для Черновол

Суд сократил на час время ночного домашнего ареста для Черновол

13:14 30.07.2020
Активист Стерненко сообщил, что суд ограничил ему срок ознакомления с материалами дела до 11 августа

Активист Стерненко сообщил, что суд ограничил ему срок ознакомления с материалами дела до 11 августа

10:14 30.07.2020
Суд в Киеве взял под стражу подозреваемых в совершении серии взрывов в столице

Суд в Киеве взял под стражу подозреваемых в совершении серии взрывов в столице

20:42 28.07.2020
Ассоциация "ЕМА" против переноса предоплаченных абонномеров без регистрации у оператора-донора, готовы судиться

Ассоциация "ЕМА" против переноса предоплаченных абонномеров без регистрации у оператора-донора, готовы судиться

14:24 28.07.2020
Саакашвили предлагает вынести на референдум вопрос ликвидации КС и создания Конституционной палаты в Верховном суде

Саакашвили предлагает вынести на референдум вопрос ликвидации КС и создания Конституционной палаты в Верховном суде

14:01 28.07.2020
Саакашвили предлагает создать единый орган контроля над судами

Саакашвили предлагает создать единый орган контроля над судами

13:51 28.07.2020
Окружной админсуд открыл дело по иску "Прямого" к Нацсовету по телерадиовещанию

Окружной админсуд открыл дело по иску "Прямого" к Нацсовету по телерадиовещанию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет - премьер

Зеленский в разговоре с президентом ЕБРР подтвердил готовность Украины выполнять условия для получения 2-го транша кредита МВФ и ЕС и обеспечение независимости НБУ

Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года - Стефанишина

Президент ЕБРР в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку реформ в Украине, поздравил с подписанием соглашения о макрофинансовой помощи с ЕС и размещением евробондов

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

Секретариат Энергосообщества, Минэнерго, ЕБРР и УЭБ подписали меморандум о взаимопонимании по развитию рынка газа

"Нафтогаз" приобрел почти 35 тыс. МВт-ч электроэнергии "Энергоатома" для экспорта

"ДТЭК Сети" к концу 2021г намерены автоматизировать выявление дефектов на линиях электропередач с использованием дронов

Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет - премьер

Kodak получит госкредит на $765 млн для развития фармацевтического направления

ЕБРР может предоставить EUR53 млн кредита "Укрпоште" под госгарантии на модернизацию логистики

Альфа-Банк ищет альтернативные инструменты инвестирования для клиентов в условиях падения ставок

Демократы подозревают Трампа в корыстных планах выделить $1,75 млрд на ремонт здания ФБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА