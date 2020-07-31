Создание инвестиционного суда облегчит ведение бизнеса в Украине – мнение

Создание инвестиционного суда, идею которого озвучил министр юстиции Денис Малюська, облегчит ведение бизнеса в Украине, считает руководитель юридической копании "Организованная правовая группа "ОМЕРТА" Евгений Федосеев.

"Заявленное созданию инвестиционного суда значительно облегчит ведение бизнеса в Украине, ведь, если инвесторы будут иметь фактически безоговорочную гарантию того, что в любом случае их имущественным правам и интересам практически ничего не угрожает, они больше начнут инвестировать в нашу страну", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист отметил, что данная инициатива не нова, а в ряде стран уже существуют подобные суды.

"К инвестиционному арбитражу как способу разрешения спора с государством с каждым годом все чаще обращаются инвесторы со всего мира. Этот механизм защиты прав инвестора зарекомендовал себя как эффективный, что подтверждается как количеством международных двусторонних и многосторонних соглашений, содержащих оговорки о инвестиционном арбитраже, так и количеством инициированных дел", - сказал он.

Федосеев напомнил, что в Украине уже более 25 лет функционирует постоянно действующий арбитражный институт - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины (МКАС при ТПП Украины), "однако обращения к нему не слишком популярны, так как "ни одно из заключенных Украиной соглашений, касающихся взаимного содействия и защиты иностранных инвестиций, не предусматривает МКАС при ТПП Украины как учреждение для решения инвестиционных споров, а также из-за общего правового нигилизма".

"Конечно, новому суда в Украине необходимо будет нарабатывать практику, которая десятилетиями выстраивалась в судах Западной Европы, однако, прозрачность создания такого органа, его компетентность, объективность могут создать позитивный имидж не только для самого органа, но и для государства в целом, что обеспечит приток новых инвесторов в страну", - подчеркнул юрист.

Как сообщалось, в начале июля в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации министр юстиции Денис Малюська озвучил инициативу относительно создания концепции создания отдельного суда, который бы занимался делами инвесторов – арбитража или отдельного суда, который бы рассматривал дела при участии бизнеса.