Инвестиции

10:17 31.07.2020

Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

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Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. Этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%", - написал Шмыгаль в социальной сети Facebook.

По словам премьера, это позволит государству сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно, а до 2030 года меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на EUR2 млрд.

Теги: #виэ #закон #энергетика
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