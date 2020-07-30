Секретариат Энергосообщества, Минэнерго, ЕБРР и УЭБ подписали меморандум о взаимопонимании по развитию рынка газа

Секретариат Энергетического сообщества, Министерство энергетики Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Украинская энергетическая биржа (УЭБ) в четверг подписали меморандум о взаимопонимании для реформирования газового сектора Украины в соответствии с европейским законодательством.

"Целью меморандума является поддержка реструктуризации газового сектора Украины в соответствии с законодательством ЕС, чтоб обеспечить конкуренцию и принести пользу украинским потребителям и экономике в целом", – говорится в сообщении Секретариата ЭС на сайте в четверг.

Согласно сообщению, меморандум предусматривает совместные рамки и условия сотрудничества для развития торговли природным газом на УЭБ.

Стороны договорились согласовать конкретные действия для достижения цели на первой встрече в рамках меморандума, запланированной на сентябрь текущего года.

Как сообщалось, ЕБРР и Энергетическое сообщество в конце мая подтвердили готовность оказать Украине поддержку с газовой биржей и отметили значительный прогресс, достигнутый УЭБ в создании хорошо функционирующей газовой биржи. Представители ЕБРР и ЭС отмечают, что за это время ситуация с развитием рынка газа в Украине изменилась, УЭБ продемонстрировала значительный прогресс и декларирует техническую готовность к торговле краткосрочными стандартизированными продуктами. В своих объединенных усилиях ЕБРР и ЭС называют основным аспектом поддержку запуска спотового/балансирующего рынка, а также программ трейдинга и клиринга, центрального контрагента и рыночного надзора.