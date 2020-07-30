Инвестиции

19:18 30.07.2020

"Нафтогаз" приобрел почти 35 тыс. МВт-ч электроэнергии "Энергоатома" для экспорта

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"Нафтогаз" приобрел почти 35 тыс. МВт-ч электроэнергии "Энергоатома" для экспорта

Обособленное подразделение "Энергоатом-Трейдинг" на аукционе по краткосрочным двусторонним договорам, проводившемся на Украинской энергетической бирже (УЭБ) в четверг, продало весь предложенный объем в размере 34,8 тыс. МВт-ч ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (ГПК "Нафтогаз") для ее последующего экспорта.

Согласно сообщению УЭБ, цена продажи ресурса составила 948 грн/МВт-ч. при стартовой в 1500 грн/МВт-ч. Общая сумма продажи составила 32,9 млн грн.

Период поставки – с 3 по 31 августа 2020 года.

Как сообщалось, Украина 22 июля 2020 года возобновила экспорт электроэнергии в Беларусь. ГПК "Нафтогаз" приобрел у "Энергоатома" 12 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус уточнил, что в августе планируется увеличить экспортные поставки произведенной на АЭС Украины электроэнергии в Беларусь.

По его словам, это позволит дополнительно загрузить "Энергоатом", часть мощностей которого пребывают в вынужденном простое.

Украина приостановила экспорт электроэнергии в Беларусь с 1 октября 2014 года. В 2014-м поставки составили 2 млрд 400,9 млн кВт-ч.

Теги: #аукцион #энергоатом #нафтогаз_украины
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