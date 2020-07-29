Инвестиции

19:04 29.07.2020

"ДТЭК Сети" к концу 2021г намерены автоматизировать выявление дефектов на линиях электропередач с использованием дронов

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"ДТЭК Сети" к концу 2021г намерены автоматизировать выявление дефектов на линиях электропередач с использованием дронов

Компания "ДТЭК Сети" намерена к концу 2021 года завершить создание проекта по автоматическому выявлению дефектов линий электропередач и формированию заявок на их устранение с помощью дронов, заявил руководитель инновационных проектов компании Марис Куницкис.

"Мы бы хотели к концу 2021 года завершить создание этого продукта по автоматическому выявлению дефектов и потом масштабировать его для всех наших компаний. В результате это позволит нам к 2025 году снизить время отключения энергоснабжения (SAIDI) на 10-15%", – сказал Куницкис на презентации промежуточных результатов начатого в средине прошлого года в ДТЭК Днепровские сети пилотного проекта в среду.

По его словам, для реализации проекта компанией была привлечена эстонская компания Hepta, разработавшая программное обеспечение для автоматизации выявления дефектов.

Куницкис отметил, что благодаря дронам, осуществляющим видеофиксацию дефектов, термофиксацию нагрева элементов сети и лидарный скрининг для формирования 3D-модели сети, и полученной им информации, существенно растет скорость и качество проверки линий.

По его словам, в частности, на 500 км сети при обследовании дроном специалисты обнаружили 916 дефектов изоляторов, а при обычном осмотре их было 176. Кроме того, за один день дрон может обследовать 13 км сети, а человек – только 4-5 км.

Куницкис также отметил, что использование дронов позволяет автоматизировать занесение информации в базу данных и формирование заявок на ремонт.

"Использование в работе дронов и построение искусственных нейронных сетей позволяет нам предсказать возможное место аварии и проводить превентивные ремонты, усиливая сети. Это позволит работать на опережение, а не ликвидировать последствия аварии. Как результат – качественно лучшие услуги для клиентов", – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх,

При этом он отметил, что сроки и объемы реализации проекта будут зависеть от модели тарифообразования в электроэнергетике, в частности, стимулирующего тарифообразования, которое бы позволило компаниям инвестировать в инновационные решения.

В ДТЭК Сети уточнили, что в течение трех месяцев пилотный проект по обследованию линий электропередач дронами реализовывался в Новомосковском и Солонянском районах Днепропетровской области. Беспилотные летательные аппараты были оснащены фото- и видеокамерами и тепловизорами. Полученная информация обрабатывалась программами по распознаванию дефектов с использованием искусственных нейронных сетей.

При этом в компании отметили, что полномасштабное внедрение инновационной технологии не приведет к сокращению сотрудников, поскольку возрастет спрос на специалистов, которые будут работать с дронами и базами данных, заниматься управлением и обслуживанием новой цифровой системы.

"Для эффективного использования технологии операторами системы распределения, которые обслуживают около 1,5 миллиона клиентов, как ДТЭК Днепровские электросети или Киевоблэнерго, на одну компанию нужно 6-10 дронов и сопутствующее программное обеспечение. Средняя стоимость внедрения такого комплекса примерно от 10 до 12 млн гривен", – уточнили в ДТЭК Сети.

Как сообщалось, "ДТЭК Сети" объединяет ОСР в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях и в Киеве 

Теги: #инновации #дтэк #энергетика
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