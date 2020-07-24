Инвестиции

19:17 24.07.2020

Группа компаний RDS будет ремонтировать и строить дороги в Херсонской области

2 мин читать
Группа компаний RDS будет ремонтировать и строить дороги в Херсонской области

Группа компаний RDS отремонтирует участок дороги М-14 в Херсонской области, которая стала уже девятой областью Украины, в которой работает компания, сообщил агентству ”Интерфакс-Украина” заявил соучредитель RDS Евгений Коновалов.

"Наша производственная база будет находиться в Новой Каховке. Юг, Херсонская область стратегически важны для развития, как пассажиропотока, так и торговой инфраструктуры нашей страны", – сказал он.

По словам Коновалова, группа рассчитывает благодаря проекту президента "Большая стройка" до конца этого года зайти в реализацию проектов еще и в других областях страны.

Согласно информации в системе "Прозорро", входящая в RDS ООО "Ростдорстрой" выиграла два лота в тендере на текущий средний ремонт дороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Херсонской области стоимостью соответственно 22,998 млн грн и 46,98 млн грн (два других выиграло ЧАО "Хмельницкое ДСУ №56").

Помимо того, "Ростдорстрой" прошел преквалификацию вместе с Хмельницким ДСУ №56 и ООО "Автомагистраль-Юг" еще в нескольких тендерах на текущий средний ремонт этой дороги в Херсонской области.

Всего в 2020 году в планах "Укравтодора" отремонтировать 177,5 км дорог государственного значения в Херсонской области на 2,1 млрд грн, в частности, 36,1 км автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Группа RDS входит в Топ-3 дорожно-строительных компаний Украины, в ее составе компании "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности – строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

По состоянию на апрель 2020 года компания работала в восьми регионах Украины и имела 10 производственных баз. В частности, строила бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий - Николаев", а в рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка" в Полтавской области – путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев – Харьков - Должанский".

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.

Теги: #планы #rds
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:29 03.07.2020
Группа компаний RDS выиграла тендер на проведение ремонтных работ на трассе Н-23 на 452 млн грн

Группа компаний RDS выиграла тендер на проведение ремонтных работ на трассе Н-23 на 452 млн грн

19:33 02.07.2020
EVO переводит сотрудников на удаленку на постоянной основе, офис станет коворкингом

EVO переводит сотрудников на удаленку на постоянной основе, офис станет коворкингом

18:35 26.06.2020
"Укроборонпром" и ГП "Антонов" приступили к разработке программы возрождения авиационной отрасли Украины

"Укроборонпром" и ГП "Антонов" приступили к разработке программы возрождения авиационной отрасли Украины

19:03 18.06.2020
Rozetka планирует запуск маркетплейса для ресторанов

Rozetka планирует запуск маркетплейса для ресторанов

19:05 16.06.2020
Михаил Добкин намерен идти в мэры Киева

Михаил Добкин намерен идти в мэры Киева

13:01 15.06.2020
В 2021 году в Украине планируют запустить обязательною накопительную пенсионную систему и накопительную профессиональную пенсионную систему - Лазебная

В 2021 году в Украине планируют запустить обязательною накопительную пенсионную систему и накопительную профессиональную пенсионную систему - Лазебная

10:24 02.06.2020
RDS традиционно поздравил детей со Всемирным днём защиты детей

RDS традиционно поздравил детей со Всемирным днём защиты детей

17:34 28.05.2020
Новая 7-летняя программа здравоохранения ЕС получит бюджет в EUR9,4 млрд

Новая 7-летняя программа здравоохранения ЕС получит бюджет в EUR9,4 млрд

17:28 25.05.2020
RDS планирует открыть автодорогу Н-01 “Киев – Знаменка” на 3 мес. раньше плана

RDS планирует открыть автодорогу Н-01 “Киев – Знаменка” на 3 мес. раньше плана

15:21 25.05.2020
"Vodafone Украина" в І кв.-2020 увеличил доход на 28%

"Vodafone Украина" в І кв.-2020 увеличил доход на 28%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в разговоре с президентом ЕБРР подтвердил готовность Украины выполнять условия для получения 2-го транша кредита МВФ и ЕС и обеспечение независимости НБУ

Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года - Стефанишина

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в разговоре с президентом ЕБРР подтвердил готовность Украины выполнять условия для получения 2-го транша кредита МВФ и ЕС и обеспечение независимости НБУ

Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года - Стефанишина

Президент ЕБРР в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку реформ в Украине, поздравил с подписанием соглашения о макрофинансовой помощи с ЕС и размещением евробондов

Регуляторы ЕС требуют от Google гарантий при приобретении производителя фитнес-браслетов Fitbit

ЕБРР обеспечит "Новус Украина" $100 млн кредит для строительства логистического центра в Киеве и расширения сети

ЕИБ может выделить Украине EUR58 млн на модернизацию профтехобразования

Владеющая ПФК группа Solway намерена расширить выпуск никеля и меди на фоне роста спроса

Инвестиционный суд не должен входить в национальную судебную систему и рассматривать неинвестиционные споры – мнение

Группа американских инвесторов может установить контроль над TikTok

Илон Маск призвал производителей никеля выпускать больше металла, обещая крупный контракт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА