Президент ЕБРР в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку реформ в Украине, поздравил с подписанием соглашения о макрофинансовой помощи с ЕС и размещением евробондов

Президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Ригтеринк в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку реформ в Украине, приветствовал подписание соглашения с ЕС о макрофинансовой помощи в EUR1,2 млрд и размещение Украиной евробондов.

"Превосходная дискуссия с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой ЕБРР еще раз подтвердил свою поддержку повестки дня реформ. И поздравления в связи с подписанием соглашения о макрофинансовой помощи с Европейской комиссией и успешным размещением евробондов", написал он в своем Twitter в пятницу.

Зеленский в своем Twitter отметил, что ЕБРР уже инвестировал в Украину в 2020 году EUR300 млн, и Украина ценит его поддержку.

"Рад, что Юрген Ригтеринк отметил быстрый темп реформ: борьбу с коррупцией, законы о концессии, рынке земли, приватизации, банках. Мы хотим и делаем изменения до украинцев", - указал президент Украины.