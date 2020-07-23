Инвестиционный суд не должен входить в национальную судебную систему и рассматривать неинвестиционные споры – мнение

Инвестиционный суд, идею создания которого озвучил министр юстиции Денис Малюська, должен быть независимым, не должен входить в национальную судебную систему и не должен рассматривать никаких других споров, кроме инвестиционных, считает партнер юридической фирмы "Астерс" Александр Онуфриенко.

"В нашей стране в силу многих факторов, в основном субъективных, судебная система не пользуется доверием инвесторов – как внутренних, так и иностранных. Много лет идут дискуссии по поводу причин такого положения, но реальных сдвигов в этом плане пока нет. Поэтому вопрос о создании специального судебного органа вызвал интерес и со стороны юристов, и со стороны инвесторов", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Онуфриенко отметил, что само по себе создание нового органа по рассмотрению инвестиционных споров не является панацеей, повышающей инвестиционную привлекательность Украины.

"Сколько уже было создано новых органов за последнее время, но видимых результатов нет. Простое добавление к их числу еще одного подобного органа такого же уровня ситуацию не изменит", - пояснил он.

Онуфриенко напомнил, что в настоящее время в Украине действует система хозяйственных судов, Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате (ТПП), постоянно действующие третейские суды при различных организациях, которые имеют компетенцию рассматривать споры с участием инвесторов, в том числе в некоторых случаях - с применением иностранного права.

Онуфриенко считает, что "судебный орган, которому доверяли бы представители бизнеса, в том числе и международного", должен быть органом совершенно нового формата, примером которого может служить Суд и Международный арбитражный центр (МАЦ) Международного финансового центра "Астана" (Казахстан).

"С интересом отслеживаю ситуацию с созданием и функционированием этих судебных центров и должен сказать, что тот же МАЦ занял достойное место в транснациональной системе разрешения коммерческих споров вместе с подобными органами, такими как Суд Дубайского Международного финансового центра и Сингапурский международный коммерческий суд", - сказал он.

Юрист также указал на важность формирования судейского корпуса инвестиционного суда в случае его создания.

"Один из главнейших принципов - это ответ на вопрос "А судьи кто?". В том же Казахстане судьями являются авторитетные юристы из других стран (например, СУД МФЦА возглавляет Лорд Манс, а первым главой был Лорд Вульф). Юристов такого уровня невозможно обвинить в предвзятости и выполнении политических заказов. Все вместе это и дает эффект независимости и авторитетности, порождает у бизнеса доверие к подобным органам. Инвестор понимает, что в случае возникновения спора он будет рассмотрен авторитетными судьями в адекватные сроки без всякого влияние извне, а юристы четко понимают, как это работает", - сказал он.

Вместе с тем Онуфриенко подчеркнул, что создание такого нового органа "требует политической воли и немалых средств, однако на кону стоит доверие инвесторов, а это очень дорогого стоит".

"Общеизвестным является утверждение о том, что одним из главных маркеров привлекательности любой страны для инвесторов является четкая судебная система, вызывающая доверие и имеющая определенный авторитет", - пояснил он.

Как сообщалось, в начале июля в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации министр юстиции Денис Малюська озвучил инициативу относительно создания концепции создания отдельного суда, который бы занимался делами инвесторов – арбитража или отдельного суда, который бы рассматривал дела при участии бизнеса.