Инвестиции

12:32 23.07.2020

Киев привлек 164 млн грн частных инвестиций по энергосервисным договорам

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Киев привлек 164 млн грн частных инвестиций по энергосервисным договорам

Киев привлек 164 млн грн частных инвестиций на энергомодернизацию зданий, заключив 135 энергосервисных договоров, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Из 330 энергосервисных договоров, работающих в Украине, 135 заключены в Киеве. Частные инвестиции привлекаются в энергоэффектинвые мероприятия и свои средства инвестор возвращает за счет экономии на энергоносителях", - говорится в сообщении в среду.

Кроме того, в столице также возмещают 30% средств по программе "теплые кредиты", выдаваемых объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) на энергоэффективную модернизацию жилого фонда.

"Сегодня почти 200 столичных ОСМД и ЖСК воспользовались теплыми кредитами для энергоэффективных мер. Город возместил жильцам более 37 млн грн. В этом году пять городских ОСМД и ЖСК воспользовались кредитными средствами программы и провели термомодернизацию систем отопления, утепления внешних стен, подвальных помещений, чердаков, крыш, фундаментов", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, с начала старта в апреле в Украине программы "теплые кредиты", которые выдаются объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) в качестве софинансирования проектов по энергосбережению, больше 57 тысяч семей привлекли более 600 млн грн.

Теги: #киев #кгга #энергоэффективность
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