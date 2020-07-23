Минэнерго, Нацбанк и госбанки работают над вопросом реструктуризации кредитов на строительство объектов ВИЭ

Принятый Верховной Радой законопроект об условиях поддержки возобновляемой энергетики является сложным, но допустимым компромиссом, который позволит и заемщикам, и банкам сохранить финансовую стабильность, пролонгировав при потребности сроки возврата кредитов, выданных на строительство объектов ВИЭ, сообщили в Министерстве энергетики.

"Полное выполнение меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ (меморандум лег в основу законопроекта – ИФ) позволит стабилизировать отрасль и без усложнений провести реструктуризацию кредитов, выданных государственными банками на строительство объектов ВИЭ", – сообщается на сайте Минэнерго по результатам совещания в четверг при участии главы Нацбанка Кирилла Шевченко, руководителей госбанков и инвесторов ВИЭ.

По словам врио министра энергетики Ольги Буславец, слова которой приводятся в сообщении, министерство провело предварительную работу с госбанками и Нацбанком относительно приемлемости предлагаемых условий добровольной реструктуризации зеленых тарифов в рамках кредитных программ, по которым были предоставлены соответствующие займы.

Согласно сообщению, ключевым условием успешной реструктуризации кредитов является гарантия своевременной оплаты за отпущенную электроэнергию уже по сниженным зеленым тарифам, а также выполнение графика погашения текущей задолженности.

"Текущая оплата электроэнергии, начиная со следующего месяца, будет обеспечиваться, в первую очередь, за счет тарифа на передачу электроэнергии, который с 1 августа 2020 года в соответствии с решением НКРЭКУ будет составлять 240,23 грн/МВт-ч. Текущую задолженность можно будет погасить с помощью нетарифных методов, в том числе – привлечением на льготных условиях кредитных средств европейских банков", – отметила Буславец.

В то же время, по ее словам, главным условием предоставления кредитов является стабилизация финансового положения ГП "Гарантированный покупатель".

Она сообщила, что с этой целью министерство вместе с "ГарПоком" оперативно просчитает помесячный финансовый баланс предприятия с учетом нового тарифа на передачу, норм принятого закона, новой модели ПСО и ожидаемых объемов производства электроэнергии из альтернативных источников.

"Тогда будет понятна потребность в объемах финансовых ресурсов для обеспечения своевременной оплаты за произведенную электроэнергию до конца года и погашения части накопленной задолженности. Очевидно, что решение этих вопросов невозможно без соответствующих решений регулятора, определяющих источники покрытия дефицита "ГарПока", который возникнет, в том числе и из-за внесенных ко второму чтению (законопроекта №3658 – ИФ) правок", – подчеркнула Буславец.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июля приняла законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" в целом.

Кроме сокращения зеленых тарифов для большинства СЭС на 15%, для ВЭС на 7,5%, Рада, в частности, одобрила норму о так называемой зеленой металлургии, согласно которой в тариф на передачу ряда металлургических предприятий не будут включены затраты НЭК "Укрэнерго" на компенсацию по зеленым тарифам.

Реализация закона позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии более, чем на 6 млрд грн ежегодно или на EUR2 млрд за весь срок действия зеленого тарифа до конца 2029 года, пролонгация которого не предусмотрена, сообщили в Министерстве энергетики.

По словам глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, принятый закон максимально приближен к меморандуму между правительством и отраслью.

Согласно меморандуму, 40% текущей задолженности перед производителями ВИЭ должны быть погашены до конца года, 60% – на протяжении 2021 года.

Как ранее сообщал замминистра энергетики Юрий Бойко, министерство завершает разработку изменений в механизм возложения специальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией, предусматривающих, в частности, продажу ресурса НАЭК "Энергоатом" ГП "Гарантированный покупатель" по 1 коп./кВт-ч.