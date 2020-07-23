Инвестиции

10:49 23.07.2020

Криклий обсудил с президентом Швейцарии возможное сотрудничество в обновлении подвижного состава "Укрзализныци"

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Криклий обсудил с президентом Швейцарии возможное сотрудничество в обновлении подвижного состава "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга во время встречи в Киеве обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами по разным направлениям, в частности, в железнодорожной отрасли.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в четверг, глава ведомства позитивно отметил сотрудничество между Украиной и Швейцарией в сфере транспорта и проинформировал, что в настоящее время проходит поиск стратегического иностранного партнера для обновления подвижного состава "Укрзализныци" (УЗ). Планируется, что в сотрудничестве с УЗ он смог бы достичь локализации производства на территории Украины не менее 40%, а также внедрить современные комплексные решения касательно сервисного обслуживания и ремонта.

Кроме того, Криклий сообщил, что также сейчас рассматривается возможность начать реализацию масштабного проекта в Киеве – "Киев Сити Экспресс", который предусматривает развитие и модернизацию ж/д инфраструктуры региона и закупку нового подвижного состава для осуществления пригородных перевозок.

По данным ведомства, в этом ключе стороны также обсудили развитие общественного транспорта.

Министр инфраструктуры поблагодарил швейцарскую сторону за сотрудничество в сфере автомобильного транспорта и поприветствовал заключение Протокола о внесении изменений в межправительственное Соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Это, в свою очередь, способствовало упрощению процедуры осуществления международных автомобильных перевозок между странами и привело к полной либерализации разрешительной системы.

По словам министра, такие договоренности стали хорошим сигналом для других государств-партнеров. Так, на сегодня достигнута договоренность об упрощении условий выполнения международных автоперевозок с Великобританией, Беларусью и Францией. Кроме этого, на завершающей стадии переговоры с Молдовой и Турцией.

Стороны также обсудили возможное дальнейшее сотрудничество двух стран в авиационной и морской отрасли. Кроме этого, поднимали вопрос цифровизации транспортной системы, внедрение электронных документов и создание цифровых коридоров.

Теги: #швейцария #укрзализныця #мининфраструктуры #криклий
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