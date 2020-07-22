Акции Spotify растут на новостях о новом соглашении с Universal Music

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify Technology SA подписал новое многолетнее лицензионное соглашение с Universal Music Group, принадлежащей французскому медиаконгломерату Vivendi SA.

Spotify и UMG сообщили, что будут совместно работать над новыми современными маркетинговыми кампаниями на платформе Spotify.

Условия соглашения не раскрываются, однако издание The Wall Street Journal сообщило, что Universal будет "выполнять роль партнера по тестированию и разработке" различных инструментов и сервисов Spotify.

На данный момент аудитория Spotify составляет порядка 286 млн пользователей, из них 130 млн пользуются платной подпиской. В июле сервис официально заработал в России.

Котировки акций Spotify в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду дорожают на 4,9%.