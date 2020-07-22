Fiat Chrysler расширяет партнерство с Waymo в сфере технологий автономного вождения

Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet Inc. (SPB: GOOG), объявили о расширении своего партнерство в области технологий автономного вождения.

Как сообщается в пресс-релизе FCA, компании заключили эксклюзивное соглашение, в рамках которого они будут совместно разрабатывать и тестировать автономные легкие коммерческие автомобили для перевозки грузов.

Планируется начать с интеграции беспилотной технологии Waymo Driver в производимые FCA грузовые фургоны Ram ProMaster. Кроме того, компании договорились, что FCA выпустит беспилотные Ram Promaster для службы доставки грузов Waymo Via.

"Углубляя наши взаимоотношения с самым лучшим технологическим партнером в этой сфере, мы обращаем внимание на нужды коммерческих клиентов", - заявил глава FCA Майк Мэнли.

FCA стал первым автопроизводителем, который начал сотрудничать с Waymo в 2016 году, продав компании минивэны Chrysler Pacifica. С тех пор Waymo заключила сделки с Jaguar, договорившись о покупке 20 тыс. автомобилей в 2018 году, а также Volvo, Renault и Nissan.

Как пишет газета Financial Times, партнерство с Waymo положит конец продолжавшимся 18 месяцев взаимоотношениям FCA со стартатом Aurora, что может стать очередным ударом для компании, которую возглавляет бывший руководитель проекта по разработке беспилотных автомобилей Google Крис Урмсон. Чуть больше года назад Volkswagen AG также прекратил сотрудничество с Aurora в пользу ее конкурента Argo AI.