Строительство нового аэропорта Днепра запланировано на сентябрь 2020 года - ОГА

Первая фаза строительства международного аэропорта в Днепре начнется уже в сентябре 2020 года, одновременно должны стартовать работы по возведению взлетно-посадочной полосы и терминала, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА).

"Минимальные сроки проведения экспертиз и тендеров, получение разрешений регламентирует закон. Это длительный процесс. Однако благодаря грамотному менеджменту уже в сентябре сможем начать первую фазу строительства нового аэропорта", - приводит слова главы обладминистрации Александра Бондаренко пресс-служба ОГА.

Он также добавил, что для оптимизации сроков строительства взлетно-посадочной полосы, проект разбили на две части: тендер на первую фазу будет проходить с августа по сентябрь. Выберут подрядчика, который осенью выполнит подготовительные работы, также одновременно инвестор DCH возьмется за возведение терминала.

"Параллельно начнется международный тендер на вторую фазу работ - выберут генподрядчика, который сделает основной объем работ по строительству полосы. Победителя объявят через три месяца. К тому времени будет готов проект, который пройдет необходимую экспертизу. Подход к делу, когда все процессы выполняются параллельно, позволит нам завершить строительство в конце 2022 года", - отметил Бондаренко.

Отмечается, что взлетно-посадочная полоса аэропорта будет длиной 3200 м. За новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе отвечает инвестор - украинская промышленно-финансовая группа DCH.

Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта составляет 2,841 тыс. м.