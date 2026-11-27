Інвестиційна група Concorde Capital (Київ) готує новий інвестиційний проєкт в енергетиці обсягом $100 млн, розраховує залучити більше половини суми за рахунок проєктного фінансування, повідомив її засновник та CEO Ігор Мазепа.

"На початок наступного року готуємо новий інвестпроєкт в енергетиці обсягом приблизно $100 млн. Орієнтовно 60% цієї суми плануємо залучити за рахунок проєктного фінансування, щодо якого вже ведемо переговори. Власний капітал становитиме приблизно $40 млн", – написав Мазепа у Facebook у п'ятницю.

Він зазначив, що така структура фінансування дає можливість підвищити дохідність вкладеного капіталу.

"Орієнтуємося на інвестиційний чек від $500 тис", – уточнив Мазепа.

Крім того, очільник Concorde Capital повідомив про завершення залучення інвестицій у два попередні енергетичні проєкти на загальну суму понад EUR150 млн.

За його словами, групі вдалося сформувати сильний пул інвесторів, готових і надалі інвестувати разом з нею.

Мазепа розраховує на ефективність ще одного проєкту – SHELEST MED SPA.

"Ми добре знаємо цей бізнес, розуміємо його економіку і бачимо хорошу можливість заробити на його масштабуванні у форматі дохідної нерухомості", – наголосив він.

Як повідомлялося, у лютому 2026 року Concorde Capital разом з партнерами офіційно запустив першу чергу проєкту Encraft, який є мережею об'єктів розподіленої генерації у вигляді газопоршневих електростанцій загальною потужністю 18,4 МВт та систем зберігання енергії.

У жовтні 2026 року Concorde Capital заявив, що викуповує проєкти установок зберігання енергії (УЗЕ) у центральних та західних областях України. Згідно з критеріями до проєктів, потужність УЗЕ повинна становити 5-10 МВт, з їхнім підключенням до мережі 10-35 кВ та відстанню до точки підключення до 250 м.

Крім того, у жовтні Мазепа повідомив, що у відповідь на загрози столиці компанія розробила нову пропозицію – SHELEST Relocation на базі комплексу SHELEST.

За його словами, росіяни й надалі намагатимуться довести Київ до гуманітарної катастрофи, і до такого сценарію варто готуватися вже зараз, щоб у критичний час бізнес міг продовжувати роботу, а люди мали нормальні умови для життя.

SHELEST Relocation передбачає перенесення роботи офісу в SHELEST та можливість проживання співробітників разом із родинами.

Concorde Capital декларує на своєму сайті, що за більш ніж 20 років роботи на ринку забезпечила для клієнтів $4 млрд інвестицій, здійснила більше 100 угод, має понад 1000 корпоративних клієнтів та понад 100 тис. інвесторів, залучених інвестиціями у реальний бізнес.