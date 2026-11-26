ТОВ "Компресорна техніка" (Ковель Волинської обл.), яке є ініціатором створення інчестиційного парку "Ковель Порто" (Волинська обл.), почало будівництво другої черги залізничних колій, які об'єднають виробничі приміщення парку з інфраструктурою "Укрзалізниці", повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Обсяг інвестицій у другу чергу – 232,5 млн грн. Завершення будівництва заплановано на весну 2027 року. Протяжність колій другої черги 7,5 км. Це дасть можливість індустріальному парку приймати рухомий склад протяжністю понад 20 вагонів", – написав він у Facebook у четвер.

За даними Кисилевського, проєкт передбачає будівництво 18 колій різного призначення (європейський стандарт 1435 мм та український 1520 мм), що дасть могу пришвидшити обробку вантажів промислового призначення як в експортному напрямку, так і необхідних для функціонування виробництв в Україні.

Він зазначив, що будівництво проєкту першої черги протяжністю колій 4,65 км завершилось у вересні 2026 року. Протягом жовтня-листопада оформлено технічний паспорт об'єкту, акт готовності та сертифікат готовності до експлуатації.

"Наразі триває оформлення експлуатаційної документації в АТ "Укрзалізниця". Колії першої черги є здвоєними – вузькі змонтовані всередині широких. Для розширення пропускних спроможностей комплексу залізничних колій до 50 вагонів ініціатором ІП "Ковель Порто" ведуться передпроєктні роботи по третій черзі будівництва", – повідомив Кисилевський.

Він також нагадав, що для будівництва першої черги залізничних колій ІП "Ковель Порто" у 2024 році з державного бюджету було виділено 69,8 млн грн в рамках держпрограми стимулювання розвитку інфраструктури ІП (на умовах співфінансування 50:50).

ІП "Ковель Порто" зареєстровано у липні 2024 року. Він розташований на перехресті транспортного коридору Київ-Варшава-Берлін.

У липні 2026 року парк підписав угоду про співпрацю з польською компанією Hanplast Sp. z o.o., яка виступає генпідрядником та співінвестором (20%) проєкту KovelEnergoPort загальною вартістю EUR42 млн з будівництва сонячної електростанції, системи накопичення енергії та виробництва електроенергії.

ТОВ "Компресорна Техніка" зареєстровано 2003 року. Його кінцевими бенефіциарами є харків'яни підприємець Ілля Кошкін (66,28%) та Анжела Крапівянська (22,72%).