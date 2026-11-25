Головні юридичні проблеми інвестицій в проєкти післявоєнної відбудови стосуються повернення грошей, воєнних ризиків та передбачуваності процедур, констатує керуючий партнер юридичної фірми Syrota Dzis Melnyk & Partners Дмитро Сирота.

"Якщо запитати самих інвесторів, головні юридичні труднощі відбудови пов’язані не з якимось одним законом, а з трьома практичними питаннями: як завести й повернути гроші, хто нестиме воєнний ризик і наскільки передбачуваними будуть процедури", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи підсумки Nation Capital Summit у Варшаві.

Серед питань потенційних інвесторів Сирота зазначив, зокрема, валютні обмеження, зокрема щодо виплати дивідендів нерезидентам, адже "можливість розподілити прибуток, повернути позику материнській компанії чи вийти з проєкту все ще залежить від режиму, який регулятор може переглянути".

Також юрист звернув увагу на питання розподілу воєнного ризику між учасниками проєкту. "Договір має прямо відповідати на те, що відбувається в разі повторного удару по об’єкту: хто оплачує відновлення, чи зупиняються строки, чи може сторона вийти з проєкту і на яких умовах. Загального посилання на форс-мажор для цього недостатньо, адже сторони укладають договір, уже знаючи про війну. Кредитори та страховики очікують детально прописаних механізмів, і саме якість цих положень часто визначає, чи отримає проєкт фінансування", - сказав він.

Крім того, Сирота зазначив "процедурні проблеми", адже в проєкті відбудови зазвичай поєднуються українські правила закупівель і погодження з вимогами донорів та міжнародних фінансових установ.

"Кожне джерело коштів приходить зі своїми умовами щодо тендерів, звітності та перевірки контрагентів. До цього додаються питання довіри до судового захисту, через що іноземні учасники, як правило, наполягають на міжнародному арбітражі, і готовності української сторони до перевірки", - сказав він, в той же час зауваживши, що "питання прав на зруйновані об’єкти й землю під ними теж виникають, проте вони розв’язуються звичайним юридичним аудитом і рідко стають тим, що зупиняє угоду".

В цілому, за оцінкою Сироти, "інтерес до України як до ринку відбудови зараз помітно вищий".

"Великі корпорації, які раніше вважали Україну периферійним ринком, тепер ухвалюють на рівні рад директорів рішення про присутність тут, хоча заходять обережно, найчастіше через найнятих місцевих представників. Водночас між зацікавленістю та підписаною угодою лежить чимала дистанція. На рішення інвестора найбільше впливає безпекова ситуація, і останні місяці, коли під удари потрапили виробничі майданчики західних компаній, змусили частину правлінь переглянути свої плани", - сказав він.

Серед напрямків відновлення, які викликають інтерес інвесторів, Сирота назвав енергетику та логістику.

"Саме тут іноземні партнери найчастіше бачать проєкти зі зрозумілою моделлю окупності, як-от розподілена генерація, відновлення залізничної інфраструктури чи логістичні хаби поблизу кордону з ЄС. Американські інвестори вже зараз закріплюють за собою земельні ділянки під індустріальні та логістичні парки, розраховуючи на перенесення частини виробництв з Азії до України", - сказав він.

В той же час, за спостереженнями Сироти, дуже швидко зростає інтерес до оборонної промисловості і технологій подвійного призначення. Житлове будівництво та соціальна інфраструктура цікавлять переважно міжнародні фінансові установи й донорів, тоді як приватний капітал заходить туди лише за наявності державного співфінансування або гарантованого платежу від публічного партнера.

"Обіцяти всеосяжну державну гарантію, яка покривала б воєнні ризики кожного проєкту, було б нечесно щодо інвесторів, оскільки ресурс бюджету під час війни обмежений. Натомість Україна вибудовує кілька рівнів захисту, які для конкретного проєкту зазвичай поєднують", - сказав він.

Сирота зауважив, що страхування воєнних ризиків поки що спирається передусім на міжнародні інституції, такі як MIGA, DFC та експортно-кредитні агенції окремих держав, зокрема польська KUKE, уже покривають українські проєкти, хоча частина цих інструментів досі не використовується повною мірою.

Сирота прогнозує, що базовою моделлю для більшості проєктів відновлення стане проєктна компанія (SPV), у якій зводяться права на землю, дозвільна документація та фінансування з кількох джерел.

"Ми очікуємо, що змішане фінансування, за якого гранти донорів, кредити міжнародних фінансових установ і приватний капітал працюють в одній структурі, поступово витіснить модель, де інвестор самостійно несе весь ризик. Вибір конкретної конструкції щоразу залежить від того, кому належить об’єкт, наскільки чистий у нього титул і яку частину ризиків готова взяти на себе держава", - сказав він.