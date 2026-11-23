Група компаній "Автострада" напередодні зимового сезону інвестувала понад 621 млн грн у розширення парку нової спецтехніки для належного зимового утримання 20 тис км доріг, за які вона відповідає, повідомив її засновник та СЕО Максим Шкіль.

"Напередодні зимового сезону отримали 100 нових комбінованих дорожніх машин на базі JAC N350 та 25 автомобілів MAN TGE. Загальний обсяг цієї інвестицій склав понад 621 млн грн", – повідомив він у Facebook.

Комбіновані дорожні машини на базі шасі JAC N350 (6×4) оснащені дизельними двигунами екологічного стандарту Євро-5 потужністю 342 к.с. та сучасним обладнанням для зимового утримання доріг. Передні поворотні снігоочисні відвали завширшки 2,7-3 м із кутом повороту 30° забезпечують очищення проїзної частини, а піскорозкидачі з бункерами місткістю 12 м³ – розподілення протиожеледних матеріалів на ширину від 3 до 12 м.

Автомобілі MAN TGE забезпечуватимуть мобільність дорожніх бригад та оперативне реагування на потреби дорожньої інфраструктури.

Він також додав, що влітку парк Autostrada поповнили 100 нових самоскидів Mercedes-Benz Arocs 5 4142 K (8×4), які також залучатимуться до зимового утримання доріг, зокрема до транспортування протиожеледних матеріалів.

"Інвестиції в їх придбання становлять 1 млрд грн – це є одна з найбільших закупівель техніки компанії від початку повномасштабного вторгнення (...) Від початку повномасштабної війни інвестували понад 10 млрд грн в оновлення техніки, обладнання та розвиток виробничих потужностей Autostrada. Продовжуємо зміцнювати власну технічну базу, нарощувати виробничі можливості та забезпечувати ефективне виконання робіт завдяки власним ресурсам", – зазначив Шкіль.

Група компаній Autostrada – лідер інфраструктурного будівництва України. Серед напрямів її діяльності – дорожнє будівництво, мостобудування, промислове будівництво, підземне будівництво, проєктування.

За даними ресурсу YouControl, у січні-вересні цього року ТОВ "ГК "Автострада" отримала 10 млрд 425 млн 806 тис грн чистого доходу, що на 19,4% вище за показник аналогічного періоду 2025 року. Її чистий прибуток за 9 міс.-2026 зменшився до 38 млн 337 тис грн проти 122 млн 104 тис грн рік тому.