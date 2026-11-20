Польська інвестиційна компанія JRH ASI, акції якої котируються на Варшавській фондовій біржі (GPW), підписала меморандум про співпрацю з miltech-компанію Mission Defense Partners (MDP), створену ексміністром оборони Михайлом Федоровим та засновником Lasar's Group Павлом Єлізаровим.

Згідно з матеріалом польського бізнес-порталу CEO Magazyn Polska, в межах угоди партнери планують спільно розробляти військові технології, зокрема безпілотні системи, працювати у напрямі штучного інтелекту, а також здійснювати розробку сенсорів, електроніки та рішень для космічної галузі.

Поміж іншим угода має на меті поєднати досвід українських фахівців із технологічними та виробничими можливостями польських компаній, об'єднаних в екосистему Orbiteo.

Зазначається, що угоду підписали Михайло Федоров та президент JRH ASI Януш Цишевський у Варшаві (Польща) 17 листопада. До події також долучився лорд Джон Джейкоб Астор, який обіймав посаду обіймав посаду державного секретаря у міністерстві оборони Великої Британії.

"Ми домовилися про довгострокове партнерство й маємо амбітні плани щодо співпраці. Разом ми маємо намір розробляти оборонні технології та продукти, які відповідають реальним потребам фронту й допоможуть Україні перемогти в цій війні", – зазначив президент JRH ASI, слова якого наведено в повідомленні.

Передбачається, що головними напрямами співпраці стануть, зокрема, роботизація лінії фронту, створення мереж сенсорів, розвиток автономних систем та впровадження нових рішень для протидії загрозам із повітря.

Передбачається, що партнери приділятимуть увагу технологіям, які дозволяють перекласти виконання найнебезпечніших бойових завдань на роботизовані й автономні системи, що зменшуватиме ризики для військовослужбовців і підвищуватиме ефективність оборонних операцій.

"Разом із нашими партнерами з JRH ASI S.A. ми обговорили роботизацію лінії фронту, розбудову мереж сенсорів та реагування на нові виклики автономної війни. Ми шукаємо технології, здатні взяти на себе виконання найнебезпечніших завдань і зберегти життя наших воїнів", – прокоментував Федоров, передає бізнес-портал CEO Magazyn Polska.

Зі слів засновника Mission Defense Partners, поєднавши український досвід з інженерною експертизою та виробничими потужностями польських партнерів, буде відкрито можливість значно швидше розробляти й масштабувати оборонні рішення.

"Безпека Європи сьогодні потребує нового підходу до розбудови оборонних спроможностей. Хоча традиційна оборонна промисловість залишається вкрай важливою, її необхідно доповнити інноваційними компаніями, здатними швидше реагувати на нові загрози", – наголосив Джон Джейкоб Астор.

Зазначається, що польська технологічна та виробнича база охоплює компанії інвестиційної екосистеми Orbiteo. Йдеться, зокрема, про компанію SatRev, яка спеціалізується на космічних технологіях, а також Farada Group, котра займається розробкою безпілотних авіаційних систем.

На початку тижня польське видання видання Rzeczpospolita повідомляло, що Федоров у вівторок, 17 листопада у Варшаві може оголосити про співпрацю з польською інвестиційною компанією JRH ASI.

Раніше Єлізаров в інтерв'ю для DOU повідомляв про створення з Федоровим miltech-компанії під назвою Mission Defense Partners (MDP). В її межах планується на міжнародному рівні залучати інвестиції для українських стартапів та сучасні іноземні технології, що дасть змогу модернізувати безпілотники.

Тоді Єлізаров зауважував, що компанія має трьох співвласників, однак ім'я третього партнера поки не розголошується.

Наприкінці вересня Федоров також анонсував запуск проєкту "Армія роботів" для розвитку та масштабування роботизованих технологій у війні, наголосивши на необхідності їхнього використання для виконання найбільш небезпечних завдань і збереження життя військових.

Зі свого боку Єлізаров в інтерв'ю для DOU додавав, що під час зустрічі Федорова з компанією Palantir обговорювалося виділення коштів у межах інвестиційної програми для українських стартапів. Тоді він висловив сподівання, що найближчим часом усі угоди з Palantir буде укладено, а компанія виділить фінанси.