"Власне місто" та E-HUB energy створять децентралізований енергоострів під Києвом, інвестиції у перший етап EUR75 млн

Український проєкт "Власне Місто" та польська технологічна компанія E-HUB energy підписали на ReBuild Ukraine у Варшаві меморандум про стратегічне партнерство зі створення "Власне Енерджі", децентралізованого енергетичного острова з інвестиційним потенціалом близько EUR75 млн на початкових етапах, повідомив засновник та CEO "Vlasne Misto" Ярослав Корніяченко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наша мета – не просто встановити сонячні панелі та системи накопичення електроенергії. Ми формуємо збалансовану енергетичну екосистему, що об'єднає сонячну, вітрову та керовану генерацію на біометані, промислові BESS, власну мережеву інфраструктуру й інтелектуальне управління енергетичними потоками", – повідомив Корніяченко.

Він зазначив, що проєкт "Власне Місто" розвивається лише за 7 км від Києва – в зоні енергетичного впливу столиці, пікові потреби якої перевищують 1,6 ГВт потужності.

"Майбутнє енергосистеми – не у протиставленні централізованої та розподіленої генерації, а в їхній взаємодії. Локальні енергоострови мають знижувати залежність споживачів від окремих магістральних вузлів, балансувати навантаження, підтримувати критичну інфраструктуру та посилювати стійкість об'єднаної енергосистеми", – каже він.

Перші два етапи "Власне Енерджі" передбачають встановлення 75 МВт сонячної генерації, 75 МВт потужності BESS із початковою ємністю 225 МВт·год та перспективою розширення до 350 МВт·год, а також цифрові системи прогнозування, диспетчеризації, балансування та управління енергоресурсами.

"Першу чергу – СЕС 15 МВт і BESS 15 МВт / 45-60 МВт·год – плануємо реалізувати протягом 2027 року. Наступний горизонт – вітрогенерація та біометан. Уже ведемо переговори з потенційними технологічними й інвестиційними партнерами щодо розвитку цих напрямів", – повідомив Корніяченко.

В цілому стратегічний потенціал повної енергетичної моделі – до 440 ГВт·год електроенергії на рік, із можливістю забезпечувати потреби самого проєкту "Власне Місто", Дмитрівської громади, де він розвивається, та підтримувати енергосистему Київського регіону.

Vlasne Misto – містоутворювальний проєкт у Дмитрівській ОТГ (Бучанський район Київської області). За даними сайту проєкту, концепція передбачає створення "міста спільної власності" з кластерною економікою на 47 тис мешканців на земельній ділянці в 600 га.